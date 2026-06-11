حجار يرد على احتمال خسارة منصة تتويجه في جائزة موناكو الكبرى
أشار إسحاق حجار إلى أنه لن يشعر بخيبة أمل كبيرة إذا خسر منصة التتويج التي حققها في جائزة موناكو الكبرى، وذلك في ظل استمرار الشكوك حول النتيجة النهائية للسباق بعد طلب ألبين إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على بيير غاسلي.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
لا تزال نتيجة سباق موناكو 2026 غير محسومة بالكامل بعدما تقدّم فريق ألبين بطلب "حق المراجعة" بشأن عقوبتي تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة اللتين تلقاهما غاسلي.
وقد تجاوز الطلب المرحلة الأولى بعدما اعتُبر مقبولًا من الناحية الإجرائية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى تغيير النتيجة النهائية للسباق، خصوصًا أن العقوبتين أطاحتا بغاسلي من المركز الثالث إلى السابع.
وفي حال تم إلغاء العقوبات، سيخسر حجار المركز الثالث وسيتراجع إلى المركز الرابع، ما يعني فقدانه منصة تتويجه الثانية في مسيرته والأولى مع فريق ريد بُل، بعدما أنهى السباق خلف كيمي أنتونيللي ولويس هاميلتون.
لكن السائق الفرنسي الشاب أوضح أنه لن ينزعج كثيرًا إذا تحقق هذا السيناريو، بعدما نجح بالفعل في ترسيخ مكانته زميلًا قويًا لماكس فيرستابن داخل الفريق.
وقال حجار قبل انطلاق منافسات جائزة إسبانيا الكبرى هذا الأسبوع: "سيكون ذلك مؤسفًا بالنسبة إلى تاريخي في موناكو، لأنه كان سيبدو أمرًا جميلًا أن أوقع عقدي مع ريد بُل في موناكو بعد الفوز بسباق وتحقيق أول منصة تتويج لي مع ريد بُل هناك".
وأضاف: "الأمر يبدو رائعًا عند سرده بهذه الطريقة. الجانب السلبي الوحيد سيكون خسارة النقاط الثلاث التي سأفقدها".
وأكمل: "أما منصة التتويج فقد عشت مشاعرها بالفعل، لذلك سيكون الأمر مجرد خسارة ثلاث نقاط".
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