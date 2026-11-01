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حجار يدافع عن تصرفه في حظيرة جائزة المكسيك الكبرى بعد تحذير فيا: "لسنا في برنامج تلفزيون الواقع"

ردّ إسحاق حجار على المشجع الذي دفعه بعيدًا في حظيرة جائزة المكسيك الكبرى، مؤكدًا أن "الأمر ليس برنامجًا تلفزيونيًا للواقع".

منشور: 01-11-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

استُدعي سائق ريد بُل للمثول أمام الحكام صباح السبت، بعدما أظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيامه بدفع رجل كان يحاول التقاط صورة سيلفي معه داخل الحظيرة.

وخلص الحكام إلى أن حجار انتهك القانون الرياضي الدولي، لكنهم اكتفوا بتوجيه تحذير رسمي إليه، مستندين إلى خمسة عوامل مخففة.

وجاء في بيان الحكام: "كان السائق يتفاعل مع تصرف غير مرحب به، اتسم بقدر من العدوانية، من جانب شخص آخر".

وأضاف البيان: "كان السائق يحاول الوصول إلى نقطة انطلاق التجارب الحرة الأولى عبر منطقة مكتظة، ولم تكن تتوفر له حماية أمنية كافية، كما أن الضيف انتهك مساحته الشخصية دون موافقته، فضلًا عن المشكلة العامة التي واجهها السائقون أثناء تنقلهم داخل الحظيرة".

وتطرق حجار إلى الواقعة خلال حديثه مع وسائل الإعلام عقب احتلاله المركز السابع في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى.

وعندما سُئل عما إذا كان سعيدًا بتفهم الحكام وجهة نظره، أوضح حجار: "نعم، لأنهم كانوا على حق، وهذا منطقي. أنا سعيد لأنهم اتخذوا القرار الصحيح. تحدثت إلى الحكام، وقد فهموا وجهة نظري. لذا، نعم، أحسنوا التصرف".

وعندما طُلب منه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، أضاف السائق الفرنسي الجزائري: "هناك حدود يجب عدم تجاوزها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخص في ذلك العمر. عندما تكون طفلًا، سألتقط معك صورة".

وأردف: "لكن عندما لا أرغب في التقاط صورة لأنك رجل بالغ، فلا تنتهك مساحتي الشخصية، فأنا هنا للعمل. لسنا في برنامج تلفزيوني للواقع. أنا في الواقع ذاهب للعمل داخل المرآب".

وكان زميل حجار في الفريق ماكس فيرستابن قد أشار مؤخرًا إلى أن تزايد أعداد الضيوف جعل الحظيرة تبدو "مثل حديقة حيوانات"، وهو ما وافق عليه حجار.

وقال: "نعم، أتفق مع ذلك. يجب أن تهدأ الأمور قليلًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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