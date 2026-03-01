حجار يحظى بإشادة بسبب تفانيه الواضح في ريد بُل
ترك إسحاق حجار، الذي انضم إلى ريد بُل ريسينغ في موسم 2026 وتولى مهمة التسابق إلى جانب ماكس فيرستابن، انطباعًا قويًا لدى مدير الفريق لورون ميكيز.
لفت السائق الفرنسي إسحاق حجار الأنظار بأدائه المميز مع ريسينغ بولز في موسم 2025، حيث حقق أول منصة تتويج له في جائزة هولندا الكبرى.
وكانت هذه النجاحات كافية لإقناع مستشار ريد بُل آنذاك هيلموت ماركو، لكن التأكيد الرسمي لم يُعلن إلا في ختام الموسم.
ورغم تعرض حجار لبعض الانتكاسات خلال تجارب البحرين، إلا أنه أظهر تأقلمه مع سيارة "آر بي22" واستعداده للسباق الافتتاحي في ملبورن.
وقد أشاد مدير الفريق لورون ميكيز بسرعة تأقلم حجار مع البيئة الجديدة والتزامه، قائلًا: "هو يعمل بجد شديد جدًا. انتقل إلى إنجلترا في بداية يناير ليكون أقرب إلى الفريق. العام الماضي، انتقل إلى فاينزا بعد أيام قليلة من توقيعه مع ريسينغ بولز، وهذا يُظهر بوضوح أن التزامه تجاه الفريق يتقدم حتى على راحته الشخصية".
وأضاف: "كما أنه يجري اختبارات على جهاز المحاكاة في منشآتنا يوميًا، لذلك فهو مندمج بالكامل مع الفريق والمهندسين. واجه بعض سوء الحظ على الحلبة، لكن هذا جزء من العمل. باختصار، نحن سعداء جدًا بالانطباعات الأولى التي تركها لدينا، داخل السيارة وخارجها".
هذا وأوضح حجار أنه سيواصل العمل في منشأة ريد بُل حتى ملبورن بعد انتهاء تجارب ما قبل الموسم، قائلًا: "هدفنا في ملبورن هو الاستفادة القصوى مما تعلمناه. نحتاج إلى تخصيص وقت لجهاز المحاكاة والتأكد من أن كل شيء واضح. كما أن العمل مع ماكس رائع. لقد كان منفتحًا وداعمًا لي حتى الآن. أنا سعيد جدًا ومن الرائع وجوده في الفريق".
وأكد حجار أنه سيتبنى نهجًا حذرًا في بدايته، وقال في ظل سرعة وثبات فيرستابن: "هدفي هو تقبل أنني سأكون أبطأ في الشهر الأول. إذا تبنيت هذه العقلية، فأنت تقبل أن العملية ستكون صعبة ويمكنك أن تكون أكثر صراحة مع نفسك بشأن الأمور التي لم تحققها بعد. لم أجرب هذا الأسلوب من قبل في حياتي".
وقد نالت مرونة حجار وانتقاده الذاتي تقدير الفريق والعديد من المتابعين. ومن بينهم آلان بيرمان، الذي تولى منصب مدير فريق ريسينغ بولز في منتصف 2025. والذي قال عن حجار: "إسحاق يملك كل ما يحتاجه للنجاح. هو سريع، فضولي، ودائمًا مستعد للتعلم أكثر. يستطيع الحفاظ على هدوئه حتى عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع. في المواقف الصعبة، رد فعله الأول ليس إلقاء اللوم على السيارة أو الإعدادات أو وحدة الطاقة، بل التفكير: كيف يمكنني أن أكون أفضل؟ وبهذه العقلية، مستقبله مشرق للغاية".
