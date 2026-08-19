أكد فريق ريد بُل رسمياً أن ليام لاوسون سيحل مكان إسحاق حجار المصاب في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.

وظهرت أنباء صباح الأربعاء تفيد بأن حجار تعرض لإصابة في معصمه خلال حصة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية، وبالتالي كان من المقرر أن يغيب عن زاندفورت، مع انتظار اتخاذ قرار رسمي.

وهذا يعني أن حجار لن يتمكن من المشاركة على الحلبة التي منحته حتى الآن منصة التتويج الوحيدة له في الفورمولا 1، بعدما احتل المركز الثالث مع ريسينغ بولز خلال موسمه الأول المثير للإعجاب في عام 2025.

وأكد الفريق في بيان شاركه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "تعرض سائق أوراكل ريد بُل ريسينغ، إسحاق حجار، لإصابة في معصمه خلال فترة التوقف الصيفية، ستمنعه من المشاركة في جائزة هولندا الكبرى لعام 2026".

وأضاف: "سنرحب بعودة ليام لاوسون، الذي سيحل محله في سيارة RB22 نهاية هذا الأسبوع".

وتابع: "يتمنى الفريق لإسحاق الشفاء العاجل، ويشكر ليام على جهوزيته في وقت قصير".

وسيحصل لاوسون الآن على فرصة ليعود كي يكون زميل ماكس فيرستابن في الفريق مرة أخرى، بعدما فعل ذلك في أول جولتين من موسم 2025 قبل إعادته إلى ريسينغ بولز.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

لكن السائق البالغ من العمر 24 عاماً أصبح الآن أكثر نضجاً، وقدم أداءً لافتاً مع الفريق الشقيق لريد بُل هذا الموسم، إذ يحتل لاوسون المركز التاسع بعد 11 جولة، وقد سجل النقاط في جميع سباقات الجائزة الكبرى هذا العام باستثناء ثلاثة منها.

وأضاف فريق ريسينغ بولز في بيان شاركه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "نتيجة لتغيير السائق، سيشارك السائق الاحتياطي يوكي تسونودا مع ريسينغ بولز في زاندفورت نهاية هذا الأسبوع، إلى جانب أرفيد لينبلاد".

وأضاف: "نشكر كلاً من ليام ويوكي على قدرتهما على التكيف بينما يستعد الفريقان لعطلة نهاية الأسبوع، ونتمنى لإسحاق الشفاء العاجل".

يوكي تسونودا، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / Getty Images

ويعني هذا الخبر أيضاً عودة تسونودا إلى الفورمولا 1، وهو خليفة لاوسون في ريد بُل، بعدما بقي من دون مقعد في شبكة 2026 إثر معاناته الشديدة إلى جانب فيرستابن العام الماضي.

وأصبح السائق البالغ من العمر 26 عاماً، والذي خاض 111 سباقاً في الجائزة الكبرى، سائقاً احتياطياً لريد بُل، ولذلك سيشارك إلى جانب الناشئ أرفيد لينبلاد مع فريقه السابق ريسينغ بولز في جائزة هولندا الكبرى الأخيرة قبل خروجها من الروزنامة.

وهناك تقارير تفيد أن تسونودا يجري محادثات بشأن مقعد في إندي كار مع فريق ماير شانك ريسينغ في عام 2027.