حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا
سيواصل يوكِي تسونودا المشاركة مع ريسينغ بولز في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، بينما سيحل ليام لاوسون بديلًا للمصاب إسحاق حجار للمرة الثالثة تواليًا.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
أكد فريق ريد بُل أن إسحاق حجار سيحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي من إصابة معصمه، ما سيجبر السائق الفرنسي من أصول جزائرية على الغياب عن ثالث جائزة كبرى متتالية له في جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد نهاية هذا الأسبوع.
وسيعود ليام لاوسون إلى سيارة آر بي 22 ليشارك إلى جانب ماكس فيرستابن، بينما سيخوض يوكِي تسونودا سباقًا آخر مع ريسينغ بولز.
وقال فريق ريد بُل في بيان أصدره مساء الاثنين: "اتُخذ القرار مع استمرار تعافي إسحاق بشكل إيجابي. ورغم أنه ليس مستعدًا بعد للعودة إلى مقعد القيادة، فإنه سيكون في مدريد لدعم الفريق".
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
وقد تعرض حجار لكسر في معصمه في نهاية العطلة الصيفية أثناء ممارسة رياضة الملاكمة، التي تشكل جزءًا منتظمًا من برنامجه التدريبي.
وأجبره ذلك على الغياب عن جائزة هولندا الكبرى في أواخر شهر أغسطس، حيث نقل ريد بُل سائق ريسينغ بولز الأساسي لاوسون إلى سيارة الفريق الأول إلى جانب فيرستابن، بينما مُنح السائق الاحتياطي تسونودا فرصة للعودة إلى الفورمولا 1 مع الفريق الرديف.
ومع عدم رغبة ريد بُل في المخاطرة بإصابة حجار، بقي لاوسون وتسونودا في موقعيهما خلال جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا نهاية الأسبوع الماضي.
ونظرًا إلى الفترة القصيرة الفاصلة عن سباق مدريد هذا الأسبوع ضمن جولة مزدوجة، كان مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز قد أشار بالفعل إلى أن عودة حجار إلى المنافسات في حلبة مادرينغ الجديدة كليًا ستكون "صعبة".
والآن تأكد أن حجار سيغيب عن ثالث جائزة كبرى له على التوالي.
وفي غياب حجار، استمتع لاوسون بعودته إلى ريد بُل في ظروف أقل اضطرابًا بكثير من فترته المقتضبة التي اقتصرت على سباقين في بداية عام 2025.
واحتل النيوزيلندي المركز السابع في زاندفورت، بينما لم يتمكن من تجاوز عقوبة وحدة الطاقة وتسجيل النقاط في مونزا.
وحصل تسونودا على أول نقطة له هذا الموسم في جولة إيطاليا بعد احتلاله المركز العاشر، رغم أن آودي لا تزال تدرس إمكانية الاستئناف ضد قرار الحكّام بعدم معاقبة السائق الياباني على خلفية اتهامه بالتسبب في لفة تحمية إضافية.
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