حجار يتجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا
سيبدأ إسحاق حجار سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 من مؤخرة شبكة الانطلاق على حلبة سبا-فرانكورشان، بعدما تلقى عقوبة بسبب تغيير مكونات وحدة الطاقة.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
حصل سائق ريد بُل حجار على خامس محرك احتراق داخلي، وخامس شاحن توربيني، وخامس نظام عادم خلال موسم 2026، متجاوزًا الحد الأقصى المسموح به وهو أربع وحدات من كل مكوّن.
ونظرًا لأن مجموع العقوبات يتجاوز 15 مركزًا على شبكة الانطلاق، فقد تحولت العقوبة تلقائيًا إلى الانطلاق من مؤخرة الشبكة، ليصطف السائق الفرنسي في المركز الثاني والعشرين يوم الأحد.
وكان حجار قد ألمح بالفعل يوم الخميس إلى أن سلسلة نتائجه المميزة، التي شهدت إنهاء خمسة سباقات متتالية ضمن المراكز الستة الأولى منذ جائزة كندا الكبرى في مايو، قد تصل إلى نهايتها هذا الأسبوع.
وقال حجار لقناة "كانال+": "أعتقد أن إنهاء هذا الأسبوع ضمن الستة الأوائل سيكون صعبًا بالنظر إلى المكان الذي سننطلق منه، لكننا سنحاول."
وأضاف: "سيكون التركيز الأساسي على وتيرة السباق. لن تكون التصفيات بنفس الأهمية، لأننا نعرف بالفعل ما الذي ينتظرنا."
وأكمل: "سننطلق على الأرجح من المركز 22، لكن سبا حلبة يمكن فيها التجاوز. يمكن أن تحدث أمور كثيرة، ونعلم أن وتيرة سباقنا جيدة. لذلك أتوقع أن أستمتع يوم الأحد."
وفي المقابل، حصل زميله ماكس فيرستابن أيضًا على محرك "في6" جديد وشاحن توربيني جديد ونظام عادم جديد، لكنه لن يتعرض لأي عقوبة، إذ لم يستخدم سوى وحدتين من كل مكوّن حتى الآن.
وسيتراجع بطل العالم لاندو نوريس أيضًا إلى مؤخرة الشبكة بعدما استخدم البطارية الخامسة هذا الموسم، متجاوزًا الحد المسموح به وهو أربع بطاريات، وذلك عقب سلسلة من مشكلات الاعتمادية.
وسيستخدم كل من نوريس وأوسكار بياستري وحدة تحكّم إلكتروني جديدة من مرسيدس "اتش بي بي" لتحسين الاعتمادية، بينما سيتراجع نوريس عشرة مراكز على شبكة الانطلاق. كما سيستفيد الثنائي من أحدث محرك احتراق داخلي من مرسيدس، بعد أسبوع واحد من تزويد فريقي ويليامز وألبين، وهما أيضًا من عملاء مرسيدس، بالمحرك الجديد.
وفي مكان آخر، تعرض سائق أستون مارتن لانس سترول أيضًا لعقوبة على شبكة الانطلاق بعد تركيب وحدة "ام.جي.يو-كيه" جديدة من هوندا، ليتراجع نظريًا عشرة مراكز. وبالنظر إلى معاناة فريقه من ناحية الأداء، كان من المتوقع أصلًا أن ينطلق الكندي من مؤخرة الشبكة، ويبدو مرشحًا للاصطفاف في المركز الحادي والعشرين إلى جانب حجار.
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