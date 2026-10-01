حجار يؤكد عقوبة تراجعه على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا

بعد تحقيق ثنائية الصعود إلى منصة التتويج في باكو، وهي أول منصّة تتويج مزدوجة لريد بُل منذ جائزة الصين الكبرى 2024، تنتظر الفريق مهمة صعبة للغاية في ماليزيا إذا كان يريد تكرار تلك النتيجة.

فلا تملك مرسيدس فقط ترقيتها المنتظرة منذ فترة طويلة لسيارة "دبليو17"، بل سيتعين على حجار أيضًا تنفيذ عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق.

وكشف الفرنسي عن ذلك خلال يوم الإعلام، عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت عطلة نهاية أسبوع باكو قد شكلت بالفعل أفضل فرصة لريد بُل لتحقيق الفوز، أو ما إذا كانت حزمة الترقيات تمنحه الثقة بوجود المزيد من الفرص قبل نهاية العام.

وقال حجار: "نعم، إنها مزيج من الأمرين، كما تعلم. أعتقد أن باكو كانت بالتأكيد حلبة كانت ستناسب سيارتنا على أي حال. لعبت الترقية دورها، لكن أعتقد أن الذهاب إلى حلبة ذات تخطيط أكثر تقليدية، لنقل، سيعطينا فكرة أفضل عن موقعنا الحقيقي".

وأضاف: "أتوقع أن نكون أقل قدرة على المنافسة هنا بسبب تخطيط الحلبة. لكن إذا تمكنا رغم ذلك من المنافسة على منصة التتويج في نهاية هذا الأسبوع، فسيكون ذلك جيدًا. لكن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة إليّ، كما تعلم. من المفترض أن أتلقى عقوبة تراجع خمسة مراكز".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم"، لم ترغب ريد بُل بعد في تأكيد مكوّن وحدة الطاقة الذي سيتم استبداله من أجل السباق على حلبة سيبانغ الدولية.

ويؤدي التجاوز الأول للحد المسموح به إلى عقوبة تراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق، وبعد ذلك يؤدي كل تجاوز لاحق للحد إلى عقوبة تراجع خمسة مراكز. وكان حجار قد تجاوز بالفعل الحد المسموح به لكل مكونات وحدة الطاقة هذا الموسم، ما يعني أن أي تغيير سيؤدي إلى عقوبة تراجع خمسة مراكز.

وهذا يفرض تحديًا على حجار قبل أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع أصلًا، لكنه يضيف أن الحلبة القريبة من كوالالمبور توفر الكثير من فرص التجاوز.

وقال: "لكن حتى مع العقوبة، أعتقد أن هذه حلبة تستطيع فيها التقدم إذا كانت لديك وتيرة سباق جيدة. وإذا لم نتمكن من ذلك، فهذا يعني أننا لسنا سريعين بما يكفي. هذا كل شيء."

وعلى الصعيد الشخصي، كشف حجار أنه قادر على العودة إلى الهجوم الكامل مجددًا في ماليزيا. ففي باكو، تعمد بناء عطلة نهاية الأسبوع بحذر عند عودته من إصابة المعصم، لكن نهجه في سيبانغ سيكون مختلفًا.

وقال: "تخطيط الحلبة يسمح لك بالضغط بأقصى سرعة مباشرة. إنها حلبة مفتوحة، ولا توجد جدران فعلًا. لذلك يمكنك الخروج والضغط بقوة في وقت أبكر بكثير.

وأكمل: "في باكو، عندما تتجاوز الحدود، تجد نفسك في الجدار. لم أكن أريد ذلك حقًا، لذلك كنت أتقدم خطوة بخطوة. لكن عطلة نهاية هذا الأسبوع طبيعية تمامًا بالنسبة إليّ، لذا عليّ المخاطرة مباشرة".