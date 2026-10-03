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حجار واثق من العودة رغم عقوبة شبكة الانطلاق في ماليزيا: "أعتقد أننا قادرون على تعويض ذلك"

تحدث إسحاق حجار، الذي أنهى حصة تصفيات جائزة البحرين الكبرى في المركز الثالث، بتفاؤل قبل السباق، حيث سينطلق من المركز الثامن بسبب عقوبة على شبكة الانطلاق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أشويث إس باي

تمكن إسحاق حجار من تقديم أداء قوي في تصفيات جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، حيث أنهى الحصة ثالثًا خلف زميله ماكس فيرستابن صاحب البول بوزيشن ولويس هاميلتون سائق فيراري، لكنه سيتراجع إلى المركز الثامن بسب عقوبته على شبكة الانطلاق.

وأعرب السائق الفرنسي عن سعادته بسرعة السيارة عند عودته بعد الإصابة، مؤكدًا ثقته بقدرته على تحسين مركزه خلال السباق، رغم عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير المحرك.

وقال إسحاق حجار بعد التصفيات: "شعرت بأن السيارة أفضل بكثير مقارنة بالأسبوع الماضي".

وأضاف: "إنه شعور رائع أن أتنافس على أحد المراكز الثلاثة الأولى في مقدمة الترتيب فور عودتي من الإصابة، وأنا أستمتع بذلك حقًا".

وتابع: "على الرغم من أنها لم تكن أفضل حصة تصفيات لي، فمن الجيد أنني وجدت هذه الوتيرة. كان من المؤسف قليلًا أن أحصل على عقوبة في حلبة نحن سريعون جدًا عليها".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه حتى مع انطلاقي من المركز الثامن، يمكننا تجاوز السيارات أمامنا والعودة إلى المنافسة لتحقيق نتيجة جيدة".

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