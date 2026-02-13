حلّ إسحاق حجار مكان يوكي تسونودا، الذي عاش موسمًا صعبًا من 22 سباقًا مع ريد بُل العام الماضي، ولم يحصد سوى 30 نقطة.

لكن تسونودا لم يكن السائق الوحيد الذي عانى إلى جانب فيرستابن. فقد واجه كل من ليام لاوسون، وسيرجيو بيريز، وأليكسندر ألبون، وبيير غاسلي صعوبات أيضًا في تقديم الأداء المتوقع بجوار فيرستابن في ريد بُل منذ رحيل دانيال ريكاردو عن الفريق في عام 2018.

وخلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين هذا الأسبوع أكد الفرنسي من أصول جزائرية أنه متحمس لمنافسة أفضل السائقين هذا الموسم.

حيث قال: "حماسة القتال من أجل الفوز ضد أفضل السائقين ستكون دائمًا بداخلي، وهذا هو الأمر الأهم".

وأضاف: "لكن القيام بذلك بسيارات فائقة السرعة يجعل الأمر أكثر متعة قليلًا".

وتابع: "تحقيق أول فوز في سباق موجود بالتأكيد ضمن أهدافي، وأنا متأكد أنه سيكون أمرًا رائعًا".

واسترسل: "أريد أن أرى سيارتنا تتطور بشكل أسرع من باقي الفرق".

وعندما سُئل عمّا إذا كان واثقًا من قدرته على تحقيق هذا الهدف مع سيارة RB22، أجاب حجار بإيجاز ووضوح: "نعم".