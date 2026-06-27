أكد إسحاق حجار سائق ريد بُل أنهم لم يتمكنوا بعد من استخلاص استنتاجات واضحة بشأن الحزمة الجديدة من التحديثات.

حيث قال: "بصراحة، بعد التحديثات التي حصلت عليها السيارة، لم أشعر بأنها أصبحت سيارة مختلفة تمامًا، بل بقيت كما كانت دائمًا".

وأضاف: "لا تزال هناك فجوة يتعين علينا تقليصها، ويجب أن نواصل العمل على ذلك. لسبب ما، كنا بطيئين قليلًا في بداية الحصص خلال التجارب".

وتابع: "أحيانًا تستيقظ السيارة في التجارب التأهيلية، لكننا بحاجة ماسة إلى تحقيق الثبات في هذا الجانب، لأن مهمتنا صعبة جدًا في الوقت الحالي".

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وعندما ذُكر له أن زميله في الفريق ماكس فيرستابن اشتكى من المشاكل نفسها، سلط حجار الضوء تحديدًا على مشكلة التوازن في المنعطف الثالث، قائلًا: "لم يكن هناك أي تماسك على الإطلاق في ذلك المنعطف".

وأكمل: "نقوم بتوجيه عجلة القيادة، لكنها لا تستجيب، وهذا الأمر فاجأ كلينا. في الواقع، هذه السرعة هي من الجوانب التي نكون فيها عادة أقوياء، لذلك نواجه صعوبة في فهم ردود فعل السيارة داخل المنعطفات".

وأردف: "نريد أن تعمل السيارة بالشكل الصحيح في كل حصة، ولذلك علينا أن نعرف بالضبط ما هي المشاكل. لا يمكننا انتظار الحظ ليساعدنا، بل يجب أن نفهم كل شيء بأنفسنا".

واختتم: "بغض النظر عن ظروف الحلبة، علينا الحفاظ على سرعتنا وأن نكون مستعدين للمنافسة".