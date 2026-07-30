حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق
أكد إسحاق حجار أن المشكلات التي واجهها مع سيارة "آر.بي22" كانت مطابقة تمامًا لما اشتكى منه زميله ماكس فيرستابن، مشيرًا إلى أن تطابق ملاحظاتهما يمنحه الثقة بأن المشكلة تكمن في السيارة وليس في أسلوب قيادته.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
اشتكى ماكس فيرستابن من عدم استقرار السيارة طوال عطلة أسبوع جائزة المجر الكبرى، مؤكدًا أن الفريق كان يعاني من نقص عام في التماسك. كما أوضح بطل العالم الهولندي أن السيارة كانت تتراجع مع كل لفة في التصفيات، واصفًا أداءها بأنه "يتآكل مثل الإطار".
وأكد حجار، الذي أنهى السباق في المركز السادس، أن الفريق لم يتمكن من إيجاد نافذة التشغيل المثالية للسيارة على حلبة المجر، وأنه عانى أيضًا من مشاكل كبيرة في توازن السيارة أثناء القيادة.
وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام عقب نهاية الأسبوع، سُئل حجار عما إذا كانت ملاحظاته تتطابق مع ملاحظات فيرستابن، حيث أجاب قائلًا: "نعم، أنا وماكس نقدم الملاحظات نفسها تمامًا، ومن الواضح أن ذلك أمر مطمئن. فلو لم يكن الأمر كذلك، لبدأت أشك في نفسي. ومن هذه الناحية، يمكننا القول إنها أخبار جيدة".
وأضاف: "أعتقد أن هذا يوضح أيضًا سبب تقارب الفارق بيننا دائمًا في التصفيات. كل ما أحتاج إليه الآن هو إيجاد حل لوتيرتي خلال الجزء الأول من السباق، لأن تلك كانت أكثر اللحظات التي أصابتني بالإحباط طوال عطلة الأسبوع".
وأكمل: "بخلاف ذلك، سارت بقية عطلة الأسبوع بشكل جيد للغاية. علينا أولًا أن نجد بعض الاستقرار عند دخول المنعطفات، وعندما نحقق ذلك، سنتمكن من تحسين كل شيء آخر".
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