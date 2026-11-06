فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

حجار: مستوى السائقين في الفئات الناشئة شهد تطورًا ملحوظًا

في ظل الحديث عن ارتفاع مستوى المنافسة في الفئات الناشئة، وهو ما أبرزته نجاحات كيمي أنتونيللي في حصد لقب العالم، أشار إسحاق حجار إلى أن نتائج الفورمولا 2 لا تعكس دائمًا المستوى الحقيقي للسائقين وقدراتهم.

أحمد مجدي

منشور: 06-11-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أشويث إس باي

خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل جائزة البرازيل الكبرى، شارك إسحاق حجار رؤيته بشأن عملية تأقلم المواهب الشابة عند انتقالها إلى الفورمولا 1، إلى جانب مستوى المنافسة في الفئات الناشئة.

وأوضح السائق الشاب أن الصعود السريع لكيمي أنتونيللي نحو تحقيق لقب البطولة لم يكن مفاجئًا بالنسبة إليه، مضيفًا أن المستوى العام للسائقين اليوم أصبح أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بما كان عليه قبل 20 أو 30 عامًا.

وتعليقًا على السرعة التي تمكن بها سائقون مثل كيمي أنتونيللي وأبناء جيله من التأقلم مع الفورمولا 1، قال حجار: "إذا كنت سائقًا جيدًا، فستكون كذلك في أية حقبة".

وأضاف: "انظروا إلى فرناندو ألونسو أو لويس هاميلتون أو كيمي أنتونيللي، فقد تأقلموا جميعًا بسرعة كبيرة عندما وصلوا إلى الفورمولا 1".

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وتابع: "أعتقد أن ما يميز الفترة الحالية عن 20 أو 30 عامًا مضت هو التحسن الكبير في المستوى العام للسائقين وحجم المنافسة في الفئات الناشئة. ونتيجة لذلك، أصبح عدد أكبر من السائقين قادرين على التأقلم بسرعة عند الوصول إلى الفورمولا 1، كما ارتفع المستوى العام. إذا كنت تمتلك الموهبة، فستبرز في الفورمولا 1 على الفور، بغض النظر عن جيل السيارة التي تقودها".

وعندما سُئل عن النصيحة التي سيقدمها إلى رافاييل كامارا، الذي يستعد لخوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 على أرضه، نصحه حجار ببساطة بالاستمتاع بهذه اللحظة، قائلًا: "رافا في وضع جيد، لأنه يحصل عمليًا على فرصة للتدرب استعدادًا للعام المقبل".

وأردف: "الموسم المقبل هو الأهم بالنسبة إليه، لذلك عليه التركيز فقط على التعلم. إنه سائق سريع، وسيتأقلم بالتأكيد. لو كنت مكانه، فسأحاول فقط الاستمتاع بالفرصة والاستمتاع بالأجواء الممطرة. حقيقة أن كيمي أنتونيللي فاز بالبطولة لا تضيف أية قيمة إضافية إلى إنهائي بطولة الفورمولا 2 في المركز الثاني عام 2024، لأن الأمر في الفورمولا 2 لا يتعلق بالنتيجة النهائية فقط. هناك مشكلات تقنية والعديد من العوامل الخارجية، كما أن ظروف المنافسة ليست متكافئة دائمًا".

وأكمل: "ما يهم هو ما يراه الخبراء في برنامج الأكاديمية الخاص بك، ومدى قدرتك على استخراج الأداء من السيارة التي توضع تحت تصرفك".

واختتم: "على سبيل المثال، واصل ريد بُل الإيمان بي رغم أنني أنهيت موسمي الأول في الفورمولا 2 بالمركز الرابع عشر. لذلك، فإن المفتاح الحقيقي في الفئات الناشئة هو العمل مع محترفين يدركون إمكاناتك الحقيقية".

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