حجار متحليًا بالثقة: لو لم أغب عن ثلاثة سباقات، لانطلقت من الصف الأول في المركز الثاني

تأهل إسحاق حجار في المركز الرابع في باكو بعد أداء قوي في التصفيات، لكنه يعتقد أن المزيد كان متاحًا له ولريد بُل يوم الجمعة في أذربيجان. ويؤكد أنه لو لم يغب عن السباقات الثلاثة الأخيرة، لانطلق من المركز الثاني.

وقال للصحفيين، بمن فيهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن حصته: "لم يكن هناك شيء استثنائي. أشعر فقط بأنني بحاجة إلى المزيد من اللفات في السيارة حتى أكون فعلًا في المركز الثاني على شبكة الانطلاق. الفارق أمامي ضئيل جدًا."

وبلغ زمن حجار 1:43.500 دقيقة في القسم الثالث من التصفيات، وكان أبطأ بفارق 0.137 ثانية فقط من شارل لوكلير الذي أنهى الحصة في المركز الثاني، بينما كان الفارق مع صاحب قطب الانطلاق الأول جورج راسل كبيرًا جدًا لدرجة أنه لم يكن بوسع أي سائق آخر القول بشكل واقعي إنه كان ينافس على قطب الانطلاق الأول".

كما كان الفرنسي أسرع من ماكس فيرستابن، الذي أنهى الحصة في المركز الثامن.

وقال حجار معلنًا: "أنا سعيد بنفسي. أعني، لو كنت قد خضت السباقات الثلاثة الأخيرة، لكنت بالتأكيد في المركز الثاني على شبكة الانطلاق. أشعر فقط بأن هذه حلبة صعبة للعودة إليها بعد شهرين."

وتُعد جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع أول سباق يخوضه الفرنسي منذ جائزة المجر الكبرى في نهاية يوليو، بعدما غاب عن سباقات زاندفورت ومونزا ومدريد بسبب إصابة في المعصم، وشدد على أنه اختار عن قصد بناء ثقته بنفسه تدريجيًا خلال حصص التجارب.

وأوضح: "بالنسبة إليّ، قلت لنفسي إنه من الضروري ألّا ألمس الحائط أو أي شيء. عند العودة، لا جدوى من المخاطرة كثيرًا، بصراحة. لذلك كنت أقود طوال عطلة نهاية الأسبوع أقل قليلًا من الحدود في المقاطع الضيقة جدًا. وأعتقد أنني قمت بتلك الخطوة الطبيعية في القسم الثالث من التصفيات".

وأكمل: "لكنني كنت أسيطر على الأمر تمامًا، وبدأت أستمتع أكثر قليلًا في نهاية القسم الثاني، وكنت في الواقع أخاطر، وارتكبت للمرة الأولى هذا الأسبوع خطأ بإغلاق المكابح".

وأضاف: "لذا نعم، كان ذلك النهج الذكي".

وشدد حجار أيضًا على أنه لاحظ كيف تغيرت سيارة ريد بُل الخاصة به منذ آخر مرة قادها فيها، مع اعترافه في الوقت ذاته بأن مرسيدس ظلت بعيدة عن متناوله ومتداول فريقه يوم الجمعة.

وقال: "أشعر بأنها أفضل في المنعطفات مقارنة بالوقت الذي تركت فيه السيارة في بودابست. لقد حدث تحسن بالتأكيد في التوازن. وبمجرد سلوك السيارة، في اللفة الأولى أمس، قلت لنفسي: هذه أفضل من مجرد...".

وأكمل: "مرسيدس سريعة جدًا على المقاطع المستقيمة، سريعة جدًا فحسب. وليس الأمر أنها ليست سريعة في المنعطفات، فهي لا تزال الأسرع، لكن عندما تكون على المقطع المستقيم في القطاع الثالث، نعاني كثيرًا."

ويمثل المركز الرابع في أذربيجان أفضل نتيجة تأهيلية لحجار منذ افتتاح الموسم في ملبورن، عندما انطلق من المركز الثالث على شبكة الانطلاق.