تمكن إسحاق حجار من التفوق على زميله في ريد بُل ماكس فيرستابن في التصفيات للمرة الأولى منذ جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا.

وعاش حجار بداية صعبة ليوم السبت خلال السباق القصير، إذ خسر عدة مراكز عند الانطلاقة، وقضى معظم السباق وهو يحاول استعادة المراكز التي فقدها.

وتمكن حجار من التقدم إلى المركز التاسع بعد تجاوزه بيير غاسلي وأرفيد ليندبلاد، كما اقترب من ليام لاوسون الذي كان يحتل آخر المراكز المؤهلة للنقاط، لكنه لم يجد الفرصة المناسبة لشن هجوم عليه.

وكشف حجار بعد نهاية حصة السبت إنه خرج بمشاعر متباينة، قائلًا: "لدي مشاعر متباينة بشأن السباق القصير".

وأضاف: "واجهنا مشاكل مجددًا عند الانطلاقة وخسرنا بضعة مراكز. لذلك حاولنا استعادة المراكز التي فقدناها طوال السباق".

وتابع: "لم يكن إيقاعنا في السباق بالمستوى الذي أردناه، لكنني تمكنت من تنفيذ بعض التجاوزات، وكنت قريبًا جدًا من العودة إلى مراكز النقاط".

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وفي وقت لاحق من التصفيات، قدم حجار أداءً مختلفًا تمامًا. إذ أكد السائق الفرنسي، الذي أوضح أنه شعر براحة كبيرة داخل السيارة طوال الحصة، أنه نجح في تحسين زمنه مع كل محاولة، قبل أن يسجل في محاولته الأخيرة زمنًا بلغ 1:28.746 دقيقة أنهى به التصفيات في المركز الخامس. ويعد هذا أفضل مركز يحققه حجار في التصفيات منذ جائزة موناكو الكبرى.

حيث قال: "أنا سعيد جدًا بما قدمناه في التصفيات. شعرت براحة كبيرة داخل السيارة طوال الحصة، وتمكنا من تحقيق تقدم مع كل محاولة".

وأكمل: "قدمت كل ما لدي في لفتي الأخيرة، لكن السيارة انزلقت أكثر بقليل مما ينبغي. لذلك كان بإمكاننا في الواقع تسجيل زمن أفضل بقليل. ومع ذلك، فإن المركز الخامس ربما كان أفضل نتيجة كان بإمكاننا تحقيقها. لذلك نحن راضون عن هذه النتيجة".

وعند حديثه عن سباق الأحد، أقر حجار بأن ريد بُل لا تزال بعيدة عن مرسيدس وفيراري من ناحية الأداء الخالص، قائلًا: "لسنا بعد بالمستوى الذي يسمح لنا بمنافسة مرسيدس وفيراري من ناحية الأداء الخالص. لكننا سننافس سيارتي مكلارين، وآمل أن ننهي عطلة نهاية الأسبوع بحصيلة جيدة من النقاط".