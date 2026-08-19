حجار قد يغيب عن جائزة هولندا للفورمولا 1 وريد بُل جاهزة لتعويضه

قد يكون لدى ماكس فيرستابن زميل مختلف إلى جانبه في آخر سباق له على أرضه ضمن روزنامة الفورمولا 1. ويعاني حجار من إصابة في المعصم تعرض لها خلال حصة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية قبل عطلة نهاية أسبوع السباق في زاندفورت، وقد تجبره الإصابة على الغياب عن جائزة هولندا الكبرى.

ولم يتخذ فريق لوران ميكيز قرارًا رسميًا بعد، كما رفض في هذه المرحلة التعليق عندما تواصلت معه شبكتنا موتورسبورت، لكن وفقًا لصحيفة دي تيليغراف الهولندية، هناك خطة جاهزة بالفعل في حال تأكد عدم قدرة حجار على المشاركة في السباق.

وفي هذه الحالة، سيصعد لاوسون ويحصل على فرصة أخرى مع ريد بُل إلى جانب فيرستابن، بعد هبوطه إلى الفريق الرديف في بداية العام الماضي، قبيل جائزة اليابان الكبرى.

وسيتولى سائق الاحتياط يوكي تسونودا عندها مقعد لاوسون في فريق ريسينغ بولز الشقيق، إلى جانب أرفيد ليندبلاد.

ولا يزال بإمكان ريد بُل الانتظار قبل اتخاذ قرار نهائي، لكن الاعتبار الرئيسي للفريق يتمثل في ما هو الأفضل لتعافي حجار، حتى يكون السائق البالغ من العمر 21 عامًا لائقًا على الأقل للعودة إلى حلبة السباق في عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا بعد أسبوعين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف حجار، مثله مثل فيرستابن، عن تصميم خاص لخوذته استعدادًا لآخر عطلة نهاية أسبوع للفورمولا 1 في زاندفورت. وجاء التصميم باللون الأزرق الدلفتي، مع إشارة إلى العام الماضي عندما حقق حجار أول منصة تتويج له في الفورمولا 1 في زاندفورت، قبل أن يحطم كأسه إلى قطعتين.

وبالنسبة إلى لاوسون، فإن احتمال ظهوره كبديل مع ريد بُل في زاندفورت سيكون مكافأة على موسمه القوي حتى الآن. ويحتل النيوزيلندي المركز التاسع في ترتيب بطولة العالم، كأفضل السائقين خلف الفرق الأربعة المتقدمة في الفورمولا 1، كما سجل نقاطًا في جميع عطلات نهاية أسبوع السباقات باستثناء ثلاث منها.

وفي حال غياب حجار عن جائزة هولندا الكبرى، فسيشكل ذلك أيضًا عودة تسونودا إلى سباقات الفورمولا 1، بعدما وجد السائق الياباني نفسه من دون مقعد في نهاية العام الماضي واضطر إلى الاكتفاء بدور سائق احتياط في 2026.

ويُعد تسونودا رسميًا سائق الاحتياط لدى فريقي ريد بُل، لكن من وجهة نظر ريد بُل، سيكون من المنطقي ترقية لاوسون إلى الفريق الأساسي نظرًا إلى خبرته مع سيارات 2026.

وبالنسبة إلى موسم 2027، ارتبط اسم تسونودا بمقعد في إندي كار مع فريق ماير شانك ريسينغ، وفقًا لما أوردته موتورسبورت في وقت سابق من هذا الأسبوع.