فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

حجار: فريق ريد بُل بدا "غبيًا بعض الشيء" في معركة السحب الهوائي بتصفيات لاس فيغاس

يرى إسحاق حجار سائق ريد بُل أن الفرق المنافسة تفوقت تكتيكيًا خلال المحاولة الأخيرة، لكنه يعتقد أن انطلاقه من المركز الرابع يضعه "في موقع جيد للصعود إلى منصة التتويج".

أليكس هارينغتون

منشور: 21-11-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

اعترف إسحاق حجار بأن فريقه ريد بُل بدا "غبيًا بعض الشيء" خلال معركة السحب الهوائي التي شهدتها المراحل الأخيرة من التصفيات التأهيلية لجائزة لاس فيغاس الكبرى. وأكد أن مركز انطلاقه في سباق مساء السبت "لا يهم كثيرًا".

وسجل حجار خامس أسرع زمن في القسم الثالث من التصفيات التأهيلية، بفارق 0.699 ثانية خلف كيمي أنتونيللي، بينما انتزع زميله ماكس فيرستابن مركز الانطلاق الأول بعد عقوبة التراجع خمسة مراكز التي تلقاها السائق الإيطالي. ونتيجة لذلك، تقدم حجار إلى المركز الرابع على شبكة الانطلاق.

وتحولت المحاولات الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات إلى لعبة كرّ وفرّ، إذ حاول السائقون وضع سياراتهم خلف سيارات المنافسين للاستفادة من عامل السحب الهوائي على الخطوط المستقيمة الطويلة في حلبة لاس فيغاس. وبينما نجح العديد منهم في ذلك، اضطر حجار إلى الاعتماد على قوة وحدة طاقة فورد وحدها.

وقال حجار: "لا، لم نستفد من أي سحب هوائي. لذا نعم، بدونا أغبياء بعض الشيء خلال المحاولة الأخيرة، لكن الفرق الأخرى تعاملت مع الأمر بذكاء شديد، إذ أوقفت سياراتها عند المنعطف الأول بينما كنا نخرج من منطقة الصيانة".

ومع عدم وجود أي سيارة أمامه، أوضح حجار أن حتى اللفة الجيدة كانت ستضيع بسبب غياب السحب الهوائي على الخطوط المستقيمة، ولذلك قرر التخلي عن محاولته.

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وعندما سُئل عما إذا كان فريقه ريد بُل سيتعامل مع هذه المناورات بصورة أفضل في المرة المقبلة، اعترف بأنه يفضل التركيز على التسابق بدلًا من الاعتماد على المجازفة في مثل هذه المواقف.

وقال: "نعم، أنا لا أحب هذه الألاعيب كثيرًا على أي حال. أحب قيادة السيارة بسرعة. هناك ببساطة أمور لا يمكنك التحكم بها حقًا، والأمر يشبه إلى حد ما رمي النرد".

وأضاف: "لذا نعم، لا أهتم كثيرًا بذلك. طالما أنني أعرف أنني كنت سريعًا في المنعطفات، فأنا سعيد بهذا الأمر. وفي النهاية، سننطلق غدًا من المركز الرابع، لذا نحن في موقع جيد للصعود إلى منصة التتويج".

وأبدى حجار ثقته بامتلاكه السرعة اللازمة للمنافسة في المقدمة، قائلًا: "أنا بالتأكيد ضمن المنافسين في المقدمة".

وتابع: "لقد أنجزت مهمتي من جانبي، وأعتقد أنها حلبة يمكن التجاوز عليها بسهولة بفضل هذه الخطوط المستقيمة الهائلة والقوانين الحالية. لذلك، سواء انطلقت من المركز الرابع أو الخامس أو الثاني، فلا يهم الأمر كثيرًا في النهاية، لذا أنا سعيد".

وصعد حجار إلى منصة التتويج ثلاث مرات خلال موسمه الأول مع ريد بُل، في موناكو وأذربيجان وساو باولو، حيث أنهى السباق في المركز الثالث خلف لاندو نوريس وفيرستابن.

وسيكون صعوده مجددًا إلى منصة التتويج أمرًا مرحبًا به بالنسبة إلى ريد بُل، الذي ينافس على المركز الثاني في بطولة الصانعين ويتقدم بفارق 17 نقطة فقط على مكلارين، مع تبقي ثلاثة سباقات على نهاية الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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