غاب حجار عن سباقات هولندا ومونزا ومدريد بسبب إصابة في معصمه، وحلّ ليام لاوسون، سائق آر بي، مكانه.

لكن بعد خضوعه للعلاج وتعافيه بشكل كامل من إصابته، سيعود حجار إلى الحلبة في باكو.

وأعرب السائق الفرنسي عن حماسه الكبير للعودة إلى السيارة، قائلًا: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى سيارتي".

وأكمل: "كان الشهر الماضي صعبًا للغاية بالنسبة لي؛ فهذه المرة الأولى في حياتي التي أبتعد فيها عن السباقات، وكان شعورًا غريبًا للغاية احتجت إلى التعود عليه".

وأردف: "منذ اللحظة التي تعرضت فيها للإصابة، ركزت بشكل كامل على عملية التعافي من أجل العودة في أسرع وقت ممكن".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

واستكمل: "أريد أن أشكر لورون (ميكيز، مدير الفريق) والفريق على صبرهما طوال هذه الفترة؛ فقد كان من المهم للغاية عدم التسرع في اتخاذ القرار".

وقبل تعرضه للإصابة، خاض حجار موسمًا أول قويًا للغاية مع الفريق المتمركز في ميلتون كينز، حيث واصل حصد النقاط بانتظام، وحقق منصة التتويج في موناكو.

وشدد السائق الشاب على أن هدفه عند جلوسه خلف المقود في نهاية هذا الأسبوع هو مواصلة ما بدأه.

فقال:: "أشعر الآن بأنني مستعد للعودة إلى ما أجيده، وهو القيادة".

وأكمل: "باكو حلبة فريدة من نوعها وتتطلب تركيزًا كاملًا منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع: "على الرغم من مرور وقت طويل نسبيًا منذ آخر مرة جلست فيها خلف مقود السيارة، فإن العمل على جهاز المحاكاة سار بشكل جيد للغاية".

واختتم: "لا أكاد أطيق صبرًا حتى أصل إلى الحلبة وأدخل في أجواء السباق مباشرة".