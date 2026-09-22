حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"
شارك سائق ريد بُل إسحاق حجار مشاعره بعد تأكيد نبأ عودته.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
غاب حجار عن سباقات هولندا ومونزا ومدريد بسبب إصابة في معصمه، وحلّ ليام لاوسون، سائق آر بي، مكانه.
لكن بعد خضوعه للعلاج وتعافيه بشكل كامل من إصابته، سيعود حجار إلى الحلبة في باكو.
وأعرب السائق الفرنسي عن حماسه الكبير للعودة إلى السيارة، قائلًا: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى سيارتي".
وأكمل: "كان الشهر الماضي صعبًا للغاية بالنسبة لي؛ فهذه المرة الأولى في حياتي التي أبتعد فيها عن السباقات، وكان شعورًا غريبًا للغاية احتجت إلى التعود عليه".
وأردف: "منذ اللحظة التي تعرضت فيها للإصابة، ركزت بشكل كامل على عملية التعافي من أجل العودة في أسرع وقت ممكن".
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
واستكمل: "أريد أن أشكر لورون (ميكيز، مدير الفريق) والفريق على صبرهما طوال هذه الفترة؛ فقد كان من المهم للغاية عدم التسرع في اتخاذ القرار".
وقبل تعرضه للإصابة، خاض حجار موسمًا أول قويًا للغاية مع الفريق المتمركز في ميلتون كينز، حيث واصل حصد النقاط بانتظام، وحقق منصة التتويج في موناكو.
وشدد السائق الشاب على أن هدفه عند جلوسه خلف المقود في نهاية هذا الأسبوع هو مواصلة ما بدأه.
فقال:: "أشعر الآن بأنني مستعد للعودة إلى ما أجيده، وهو القيادة".
وأكمل: "باكو حلبة فريدة من نوعها وتتطلب تركيزًا كاملًا منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع".
وتابع: "على الرغم من مرور وقت طويل نسبيًا منذ آخر مرة جلست فيها خلف مقود السيارة، فإن العمل على جهاز المحاكاة سار بشكل جيد للغاية".
واختتم: "لا أكاد أطيق صبرًا حتى أصل إلى الحلبة وأدخل في أجواء السباق مباشرة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
حجار يعود لقيادة سيارة ريد بُل في أذربيجان
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
راسل يكشف التحدي المختلف الذي يواجهه فيرستابن هذا الموسم واقتراب زملائه منه
"وجوده في الصدارة ليس مجرد حظ".. فيرستابن ونوريس عن أنتونيللي
فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
مكلارين تستعد لفصل جديد في رياضة السيارات بهوية بصرية متجددة
حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"
هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"
لاوسون يصف تجربته مع ريد بُل تحت قيادة ميكيز: "كان شخصًا انسجمت معه جيدًا حتى قبل ذلك"
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات