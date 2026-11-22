فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

حجار: عطل الجناح الأمامي في لاس فيغاس "أفسد متعتي" .. بعد انهيار فرصته للصعود إلى منصة التتويج

أكد حجار أن عطلًا مفاجئًا في الجناح الأمامي خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى "أفسد متعته"، بعدما تراجع من المركز الثالث إلى الرابع عشر

راهان ماجومدار

منشور: 22-11-2026

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موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

قضى إسحاق حجار النصف الأول من جائزة لاس فيغاس الكبرى لموسم 2026 في منافسة مباشرة مع أبرز سائقي الفورمولا 1، حتى إنه ضغط على زميله في ريد بُل ماكس فيرستابن في صراع على الصدارة. لكن مع الوصول إلى منتصف السباق المكون من 50 لفة، تسبب عطل ميكانيكي مفاجئ في تحويل ما تبقى من ليلته إلى محاولة منفردة للحد من الأضرار.

وانطلق حجار من المركز الرابع، وتمكن من تجاوز لاندو نوريس في اللفة الأولى، قبل أن ينتزع المركز الثاني من جورج راسل خلال معركة محتدمة للاستفادة من عامل السحب في المراحل المبكرة، حتى إنه سأل عبر لاسلكي الفريق عما إذا كان بإمكان فيرستابن "التوقف عن الدفاع"، بينما كانت سيارتا ريد بُل تحتلان المركزين الأول والثاني.

وحافظ حجار على المركز الثالث عند استئناف السباق في اللفة 26، عقب دخول سيارة الأمان إثر تصادم سيرجيو بيريز مع رافاييل كامارا، ثم امتد بقاؤها على الحلبة بعد دوران سيارة أرفيد ليندبلاد.

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لكن بعد لحظات من استئناف السباق، انكسر أحد جانبي الجناح الأمامي لسيارة حجار فجأة على المقطع المستقيم، دون حدوث أي احتكاك، وذلك بالتزامن مع انغلاق الشفرات وخروجه من وضع الخط المستقيم، ضمن نظام الانسيابية النشطة لعام 2026. وتناثرت الحطام باتجاه المنعطف الخامس، فيما انحشر جزء من مجموعة الجناح أسفل سيارته آر بي22، ما دفع ريد بُل إلى استدعائه فورًا لتركيب مقدمة جديدة للسيارة. وعاد إلى الحلبة في المركز التاسع عشر، ولم يتمكن من التقدم سوى إلى المركز الرابع عشر، بفارق 36.488 ثانية خلف الفائز بالسباق فيرستابن.

وعندما سُئل حجار في المنطقة الإعلامية عن سبب الانهيار المفاجئ، لم تكن لديه أية إجابات، قائلًا: "في الواقع، لا أعرف. الجناح الأمامي تحطم فحسب، وهذا كل ما في الأمر".

وعندما أشار أحد الصحفيين إلى أن ما حدث في لاس فيغاس كان "أسوأ مثال" على عدم حصوله على نتيجة تكافئ سرعته القوية، رد حجار قائلًا: "نعم، بالضبط. إنه أفضل مثال، وليس الأسوأ".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق حتى بالنقاط أو منصة التتويج. إنه ببساطة يفسد متعتي، كما تعلمون. أنا هنا لمنافسة أفضل السائقين في العالم، وفي النهاية أجد نفسي في مؤخرة الترتيب وأضطر إلى التسابق بمفردي. هذا يفسد رغبتي في القيادة، إنه أمر مزعج للغاية. أعتقد أنني لا أعرف أبدًا ما النتيجة التي كان بإمكاني تحقيقها، وهذا أمر محبط حقًا".

ماكس فيرستابن وإسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: مانويل إليتو

ضربة مكلفة لريد بُل قبل جولتين من النهاية

جاء خروج حجار من السباق دون حصد أية نقاط في توقيت بالغ السوء بالنسبة إلى ريد بُل. ورغم أن فيرستابن حصد 25 نقطة مقابل الفوز، فإن حصيلة لاندو نوريس وأوسكار بياستري في المركزين الثاني والثالث منحت مكلارين 33 نقطة، لتتقلص أفضلية ريد بُل في المركز الثالث ببطولة الصانعين من 17 نقطة إلى تسع نقاط فقط، بواقع 440 نقطة مقابل 431. كما واجه حجار تحقيقًا من مراقبي السباق بعد نهايته، على خلفية واقعة سابقة عند مدخل منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان، تورط فيها راسل أثناء دخول سيارتي ريد بُل إلى الصيانة تباعًا.

ومع ذلك، وجد حجار، الذي يحتل المركز الثامن في بطولة السائقين برصيد 122 نقطة، بعدما حقق بالفعل ثلاث منصات تتويج في موسم 2026، في موناكو وباكو وساو باولو، جانبًا إيجابيًا في سرعة سيارة آر بي22 قبل سباقي قطر وأبوظبي.

وقال: "بالطبع، كان كل شيء إيجابيًا باستثناء اللحظة التي تحطمت فيها السيارة، لكن ذلك يوضح مدى جودة أداء السيارة في السباقين الأخيرين، وأنه كان بإمكاننا تحقيق منصة تتويج أخرى. نعم، الأمر إيجابي بالتأكيد. لا يزال أمامنا سباقان لمحاولة تحقيق ذلك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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