فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

حجار سعيد بالمركز الثالث في البرازيل، "لكن عليّ ارتكاب أخطاء أقل من الآن فصاعدًا"

تحدث إسحاق حجار عن التحديات التي واجهها خلال سباق جائزة ساو باولو الكبرى، بعدما أنهى في المركز الثالث.

أحمد مجدي

منشور: 08-11-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

ضمن إسحاق حجار المركز الأخير على منصة التتويج في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، بعدما أنهى السباق خلف زميله ماكس فيرستابن بمركز واحد.

وفي حديثه عقب السباق، أشار السائق الفرنسي إلى أن البقاء على المسار وتجنب الأخطاء كانا في غاية الصعوبة، ولا سيما خلال الانتقال من إطارات إنترميديت إلى إطارات سوفت الملساء.

وقال حجار: "كانت الظروف صعبة للغاية".

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وأضاف: "كان من الصعب جدًا تجنب الفوضى، خصوصًا عند الانتقال من إطارات إنترميديت إلى إطارات سوفت. لقد شاهدتم أيضًا مدى صعوبة قيادة السيارة عبر ممر الصيانة".

وأكمل: "أنا سعيد بالمركز الثالث، لكن عليّ أن أبدأ بارتكاب أخطاء أقل. كان بإمكاني تفادي ذلك الحادث المؤسف مع ماكس، ولهذا أود الاعتذار. كان بإمكاني إبقاء السيارة ضمن حدود المسار بصورة أفضل قليلًا في ذلك الجزء".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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