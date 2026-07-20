قيّم إسحاق حجار، الذي انطلق من آخر شبكة الانطلاق في جائزة بلجيكا الكبرى بسبب عقوبة تغيير المحرك، استراتيجية التوقفات التي اتبعها الفريق وصعوبات التجاوز على حلبة سبا بعد نهاية السباق.

وأكد الفرنسي الشاب من أصول جزائرية، الذي أظهر وتيرة قوية طوال السباق، أنه يمتلك بالفعل السرعة التي تؤهله للمنافسة على منصة التتويج عندما تتاح له فرصة القيادة في هواء نظيف.

وتم استدعاء حجار إلى منطقة الصيانة مبكرًا خلال فترات سيارة الأمان الافتراضية، قبل أن يخوض فترة طويلة على الإطارات القاسية، حيث لخص قرار الاستراتيجية بهذه الكلمات:

"بصراحة، كنت مرتبكًا قليلًا خلال وقفات الصيانة ولم أفهم تمامًا ما الذي كنا نفعله، فقد كان القرار بالكامل من الفريق".

وأكمل: "لكن بعد بضع لفات، أدركت سبب قيامنا بهذه الخطوة؛ أعتقد أن استيعابي كان بطيئًا قليلًا في ذلك الوقت".

وتابع: "لكن في النهاية، نجحت هذه الاستراتيجية بشكل رائع للغاية. خصوصًا في الفترة الثانية التي خضتها على الإطارات القاسية، كانت وتيرة السباق قوية بشكل مذهل، وكنت سعيدًا جدًا داخل السيارة".

وأضاف: "لقد تجاوزت في الواقع أربعة أو خمسة سائقين في اللفة الأولى، لذلك كان الدخول مباشرة إلى منطقة الصيانة يبدو أمرًا طبيعيًا في البداية. فكرت: لماذا خضت هذه المخاطرة إذًا؟ بالطبع، لم يكن بإمكاننا توقع أن تأتي سيارة الأمان من الخلف. كان الأمر محبطًا في البداية، لكن النتيجة كانت رائعة".

إستيبان أوكون، هاس وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وأوضح حجار، الذي أكد أنه كان سيكون من أقوى المرشحين للصعود إلى منصة التتويج لو تمكن من خوض عطلة نهاية الأسبوع دون عقوبة، أنه لم يخفِ خيبة أمله بسبب الفرصة الضائعة.

حيث قال: "كانت هذه السيارة أفضل سيارة قدتها طوال العام".

وأكمل: "الشيء الوحيد المحبط هو أنه لو تمكنتُ من خوض عطلة نهاية الأسبوع بشكل طبيعي دون أي عقوبات، لكنت قادرًا بسهولة على المنافسة من أجل منصة التتويج بهذه الوتيرة في السباق. إنه أمر مؤسف حقًا أنني لم أتمكن من التركيز على ذلك".

وأردف: "لم أعتقد أن هذه الحلبة عالية السرعة ستناسبنا، ولم أتفاجأ بأدائي أو بقدرتنا على تقديم وتيرة سباق قوية في الظروف العادية. الأمر المحبط فقط هو عدم قدرتنا على إظهار كامل إمكاناتنا والمنافسة على البطولة".

واختتم: "مع ذلك، كان هذا السباق الأكثر تكاملًا الذي خضته هذا الموسم".