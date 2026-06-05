شهد مرآب ريد بُل ساعات حافلة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة موناكو الكبرى يوم الجمعة. فقد تعرض إسحاق حجار لحادث بعدما فقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز، لكنه تمكن من العودة إلى الحلبة في التجارب الحرة الثانية بفضل العمل المكثف الذي قام به الميكانيكيون لإصلاح السيارة.

وتحدث السائق الفرنسي إلى وسائل الإعلام عقب نهاية التجارب الحرة الثانية، موضحًا تفاصيل ما حدث، قائلًا: "في الواقع، كان كل شيء يسير بشكل جيد. كنت أقدم لفات جيدة وبدأت أشعر بالثقة في السيارة".

وأضاف: "وبمجرد أن أصبحت واثقًا تمامًا من السيارة، تعرضت للحادث. لقد فاجأني الأمر بالكامل، ولم أكن أتوقع أن أفقد التماسك من الجزء الخلفي للسيارة".

وأردف: "كما أنك لا ترى كثيرًا حوادث من هذا النوع في موناكو يفقد فيها الجزء الخلفي السيطرة بهذه الطريقة. كانت لحظة صعبة بالنسبة لي بالتأكيد، وقد فوجئت بما حدث".

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وأوضح حجار أنه حاول استعادة إيقاعه تدريجيًا بعد عودته إلى الحلبة في التجارب الحرة الثانية، بفضل جهود الفريق الكبيرة.

حيث قال: "عندما عدت إلى الحلبة، حاولت استعادة ثقتي بالسيارة خطوة بخطوة. تجنبت المخاطرة بشكل كامل، وكنت أستكشف السيارة والحلبة بشكل أكبر مع كل لفة".

وتابع: "استغرق الأمر بعض الوقت حتى أعود إلى مستوى الثقة المطلوب. لا تزال هناك بعض المشاكل التي نحتاج إلى حلها، لكنني شعرت بتحسن واضح في نهاية الحصة. سنقضي الليل بأكمله في دراسة ما يمكننا القيام به من أجل الغد. أعتقد أننا نستطيع تحدي مرسيدس بشكل خاص يوم السبت".

واختتم: "الفرق الثلاثة الأولى قوية للغاية في الوقت الحالي وتمتلك زخمًا كبيرًا. علينا الاستفادة إلى أقصى حد من التجارب الحرة الثالثة لتقليص الفارق وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. آمل أن نحقق أقصى استفادة من الحصة الأخيرة وأن ندخل التصفيات بقوة".