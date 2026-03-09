حجار: الانتقال إلى ريد بُل منحني حرية ارتكاب بعض الأخطاء
أكد سائق ريد بُل ريسينغ الشاب إسحاق حجار أن انتقاله إلى الفريق الرئيسي لم يجلب له الضغط المتوقع، بل منحه شعوراً أكبر بالراحة خلال التصفيات في جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
تمكن حجار من التأهل في المركز الثالث على حلبة حلبة ألبرت بارك، خلف ثنائي مرسيدس، بعد خروج زميله ماكس فيرستابن مبكراً من القسم الأول من التصفيات بسبب حادث.
حيث أكد أن الحصة كانت هادئة بالنسبة له وبعيدة عن أي توتر.
فقال: "بصراحة كانت حصة هادئة جداً".
وأضاف: "لم يكن هناك أي توتر بالنسبة لي".
وتابع: "أيضاً أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي القصيرة في الفورمولا واحد التي أجد فيها زمناً أفضل في كل لفة بعد الأخرى، حتى على الإطارات المستعملة".
وأردف: "كنت أبني الأداء تدريجياً".
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images
كما أكد الفرنسي من أصول جزائرية، أنها كانت المرة الأولى في مسيرته التي يجد أن الوصول إلى المراكز العشرة الأولى ليس مهمة صعبة.
فقال: "لقد قمنا بعمل جيد جداً في إدارة نشر الطاقة خلال اللفة، وكان ذلك ثابتاً جداً مقارنة بالأمس عندما كان الأمر سيئاً للغاية".
وتابع: "إنها المرة الأولى في مسيرتي التي يكون فيها من السهل إلى هذا الحد وضع السيارة ضمن العشرة الأوائل".
وأضاف: "عندها تصبح العملية كلها أسهل بكثير. يمكنك بالتالي بناء الأداء بالطريقة التي تريدها".
واسترسل: "يمكنك كذلك أن تسمح لنفسك بارتكاب بعض الأخطاء!".
وتابع: "لذلك نعم، من ناحية الضغط لم يكن مرتفعاً جداً، وكان ذلك أمراً جيداً".
ومع ذلك، أعرب حجار عن أسفه لعدم تمكنه من مقارنة أدائه مباشرة مع فيرستابن.
حيث قال: "قد أكون في المركز الثالث، لكن لو كان ماكس يشارك طوال الحصة فلا أعلم إن كنت سأكون هنا".
وأضاف: "لذلك هذا أمر مؤسف. أريد أن أقارن نفسي مع الأفضل، واليوم لم يحدث ذلك".
وتابع: "سنفعل ذلك في السباق القادم في الصين".
كما أكد حجار أن فريقه ريد بُل لا يملك حالياً السرعة الكافية لمنافسة مرسيدس.
فقال: "في الوقت الحالي نعرف نقطة ضعفنا. لدينا سيارة بموثوقية جيدة وهذا أمر إيجابي".
واختتم: "لكننا نفتقر ببساطة إلى الأداء الخالص في الوقت الحالي".
شارك أو احفظ هذه القصّة
إسحاق حجار يعترف: "نواجه مشاكل في استخدام الطاقة وثبات الأداء" بعد جمعة أستراليا
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الأولى لموسم 2026 وسط معاناة مكلارين وأستون مارتن في أستراليا
حجار يحظى بإشادة بسبب تفانيه الواضح في ريد بُل
ماكس فيرستابن يشعر بـ "فراغ تام" تجاه سيارات 2026 بعد تصفيات كارثية في أستراليا
مكلارين: أستراليا كشفت نقاط الضعف في قوانين الفورمولا 1 لعام 2026
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
نظرية مكلارين حول التفوق المقلق لمرسيدس في جائزة أستراليا الكبرى 2026 للفورمولا 1
تحليل: هل ارتكب راسل انطلاقة مبكرة في سباق أستراليا؟ هذا ما تقوله لوائح الاتحاد الدولي
حجار: الانتقال إلى ريد بُل منحني حرية ارتكاب بعض الأخطاء
ريد بُل تشيد بالبداية "الرائعة" لـ حجار رغم انسحابه من سباق أستراليا الافتتاحي
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات