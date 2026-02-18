تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

حجار: أريد سيارات فورمولا 1 أسرع يمكنها تحطيم الأرقام القياسية

قال إسحاق حجار إن تحطيم أرقام اللفات القياسية سيصبح أكثر صعوبة بعد قوانين وحدات الطاقة لعام 2026، مؤكدًا أنه يريد رؤية "سيارات أسرع" في الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

إن تزايد أهمية إدارة الطاقة في العصر الجديد، إلى جانب عناصر مثل الرفع وترك التسارع خلال التجارب التأهيلية والتباطؤ قبل الوصول إلى نقطة الكبح على الخطوط المستقيمة الطويلة، عزز الرأي القائل إن السيارات قد تكون أبطأ ببضع ثوانٍ مقارنة بالحقبة السابقة. ويتفق حجار مع هذا الرأي، إذ يرى أن تحطيم الأرقام القياسية سيكون صعبًا.

وقال السائق الفرنسي: "عندما تكون طفلًا، تحلم بقيادة سيارات يمكنها تحطيم أرقام اللفات القياسية. أود قيادة سيارات أسرع".

كما شدد على أن خصائص قيادة السيارات الجديدة مختلفة، موضحًا أن إدارة الطاقة تتطلب تفكيرًا أكبر داخل مقصورة القيادو.

فقال: "الأمر يتطلب استخدام قدر أكبر من التفكير، لذلك فهو أصعب على الجميع. القيادة أقل طبيعية، لكن الفرصة أكبر لصنع الفارق".

ورغم ذلك، أكد السائق البالغ من العمر 21 عامًا أن حماس المنافسة في المقدمة لم يتغير، قائلًا: "الأهم هو المنافسة من أجل الفوز ضد أفضل السائقين. سيبقى هذا الحماس موجودًا. لكن من الأفضل دائمًا القيام بذلك بسيارات فائقة السرعة".

