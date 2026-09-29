لم تشهد الأوساط الرياضية منذ إصابة لاعب كرة القدم وأحد أشهر الرياضيين في العالم، ديفيد بيكهام، بكسر في عظم مشط القدم عام 2002، إصابةً أثارت هذا القدر من التكهنات والترقب المحموم.

تعرض إسحاق حجار لكسر في أحد عظام معصمه أثناء التدرب خلال العطلة الصيفية، ما أجبره على الغياب عن جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، ودفع ريد بُل وريسينغ بولز إلى إعادة ترتيب تشكيلتي السائقين.

وبعد ذلك، تحوّل التساؤل بشأن قدرته على العودة إلى السباقات إلى مادة دسمة للعناوين الصحفية خلال الأسابيع التالية، بعدما غاب أيضًا عن الجولتين التاليتين، بناءً على توصية نجم موتو جي بي مارك ماركيز، الذي يعرف جيدًا معنى الاضطرار إلى تثبيت أجزاء مختلفة من جسده باستخدام المسامير المعدنية.

كما أثارت الظروف التي أدت إلى إصابة حجار تكهنات واسعة. ففي زاندفورت، كشفت مصادر مقربة من الفريق أنه تعرض للإصابة أثناء ممارسة الملاكمة، لكن السائق نفسه لم يؤكد ذلك علنًا إلا بعد إنهائه سباق باكو في المركز الثالث وصعوده إلى منصة التتويج في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال حجار خلال المؤتمر الصحفي عقب السباق: "لقد مر وقت طويل الآن".

"شعرت وكأنني حصلت على عطلة شتوية كاملة، وهذا ليس ما ترغب فيه حقًا في منتصف الموسم. لذا، نعم، افتقدت السباقات بالتأكيد".

"كما تعلمون، الأدرينالين، واللفات في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، وإعادة الانطلاقة، ومن الجيد أن أعود إلى المنافسة مع السائقين الآخرين. فهذا ما أحب القيام به".

"لذا، آمل أن أستخدم عقلي أكثر قليلًا في المرة المقبلة التي أمارس فيها الملاكمة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وقبل هذه التصريحات، كان حجار يتجنب الحديث عن كيفية تعرضه للإصابة. وعندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء عما إذا كان الفريق قد منعه من ممارسة الملاكمة خلال تدريباته مستقبلًا، اكتفى بالقول: "سأكون أكثر حذرًا في المرة المقبلة".

لم يكشف حجار ولا فريق ريد بُل عن تفاصيل الإصابة، ما دفع العديد من التقارير إلى طرح تكهنات بشأن طبيعتها. لكن حجار أوضح يوم الأربعاء في باكو أنها كانت "كسرًا صغيرًا في الجانب الخارجي من المعصم، والتعافي منه يستغرق وقتًا طويلًا". ولا يتوافق هذا الوصف مع الادعاءات التي انتشرت على نطاق واسع بشأن تعرضه لكسر في العظم الزورقي، إذ يقع هذا العظم في الجانب الداخلي من المعصم، خلف الإبهام.

عادةً ما تستغرق إصابات المعصم وقتًا أطول للشفاء، لأن هذه المنطقة تتعرض للاستخدام المستمر، ما يضع عظام الرسغ تحت الضغط حتى أثناء الأنشطة غير المجهدة، مثل الرياضة. ويؤثر ذلك سلبًا في عملية التعافي، وقد يمنع حتى التحام الكسور بصورة صحيحة، وهو ما يفسر توصية الرياضيين بالامتناع عن التدريبات خلال فترة التعافي.

وتتمثل المدة المعتادة للتعافي في تثبيت المعصم المصاب باستخدام جبيرة لمدة ستة أسابيع، ما يعني أن حجار عاد إلى مقعد القيادة في أقرب وقت واقعي ممكن. ومن المرجح أن يستمر شعوره ببعض الانزعاج لعدة أسابيع أخرى.