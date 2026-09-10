وصف تووكا تابونين سائق أكاديمية فيراري للفورمولا 1 حلبة مادرينغ الجديدة بأنها "بدنية إلى حد كبير" و"شديدة الصعوبة"، موضحًا مدى صعوبة الوصول إلى اللفة المثالية على مسارها.

شارك تابونين إلى جانب عدد من سائقي الفورمولا 3 الآخرين في اختبار استمر يومين على الحلبة الجديدة في مدريد يومي 24 و25 أغسطس، وبرز حجم التحدي بوضوح بعدما تسببت حوادث متتالية في رفع العلم الحمراء خمس مرات خلال فترة بعد الظهر وحدها.

وقال سائق فريق إم بي موتورسبورت: "إنها حلبة صعبة للغاية. هناك الكثير من المنعطفات، 22 منعطفًا إجمالًا، لذلك ليس من السهل إكمال لفة نظيفة. كما أنها بدنية إلى حد كبير خلال اللفات الطويلة وفترات السباق، وشديدة الصعوبة لأنك تحتاج إلى الحفاظ على تركيزك طوال الوقت. الجدران قريبة جدًا، لذلك حتى الخطأ الصغير يمكن أن يكلفك الكثير".

وأشار تابونين إلى الحواف الإسمنتية الصعبة التي يمكن أن تقذف السيارات نحو الحواجز، وإلى ضرورة إيجاد حل وسط دقيق بين الهجوم والحذر، باعتبارهما من أبرز العوامل التي يجب إتقانها على الحلبة الإسبانية.

حيث قال: "أعتقد أن المقطع الأول هو الأصعب على الأرجح، وخصوصًا المنعطف المتتابع الثاني. الجميع يستخدم الحواف الإسمنتية هناك، وإذا أخذت أحدها بزاوية خاطئة قليلًا أو دخلت بسرعة أكبر بقليل من اللازم، فقد ينتهي بك الأمر في الحائط. أنت تريد الهجوم حتى أقصى الحدود: إذا تجاوزتها قليلًا، فأنت تخاطر بالكثير، لكن إذا لم تهاجم بما يكفي، فقد تخسر الكثير من زمن اللفة".

وأضاف: "وفي نهاية المقطع توجد أيضًا بعض المنعطفات عالية السرعة، وفي تلك المرحلة تكون الإطارات قد بدأت بالفعل في ارتفاع حرارتها قليلًا. وهذا يجعل من الصعب للغاية أن تكون سريعًا ومتسقًا طوال اللفة".

سيكون الجميع قد استعدوا عبر جهاز المحاكاة، سواء سائقي الفورمولا 1 أو سائقي الفئات الناشئة، لكن غياب البيانات الحقيقية من الحلبة يمثل عائقًا في هذه الحالة تحديدًا. وهنا، أتاح نشاط تابونين على الحلبة له ملاحظة أن مستوى التماسك لم يكن متسقًا.

إذ أوضح قائلًا: "بمجرد وصولك إلى هناك، يمكن أن تكون الحقيقة مختلفة تمامًا (عن جهاز المحاكاة). مستوى التماسك ليس متساويًا في كل منعطف: بعض المنعطفات تشعر فيها بتماسك أقل قليلًا، بينما تشعر في أخرى بتماسك أكبر قليلًا. سيكون ذلك أحد التحديات الكبيرة أمام شارل لوكلير ولويس هاميلتون. كما أنهما سيقودان بسرعات عالية جدًا، مع وجود الجدران بالقرب منهما وهوامش خطأ صغيرة جدًا. سيكون من الصعب إكمال لفة نظيفة مع الاستمرار في الهجوم حتى أقصى الحدود".

يتجه تابونين إلى الجولة الختامية لموسم الفورمولا 3 من دون فرصة للمنافسة على اللقب، مع اختتامه موسمه الثاني في هذه الفئة. وحقق ناشئ فيراري أول منصة تتويج له هذا الموسم في الجولة الماضية في مونزا، وبشكل مذهل، لا يفصله سوى 12 نقطة عن إرنستو ريفيرا صاحب المركز الثالث، رغم أنه يحتل المركز التاسع، أي بفارق ستة مراكز. وفي الوقت نفسه، سيتنافس المتصدران المنتظمان فريدي سلاتر وأوغو أوغوتشووكو على اللقب.