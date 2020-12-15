حالة فرانك ويليامز مستقرّة بعد نقله إلى المستشفى

أنشأ ويليامز صاحب الـ 78 عامًا فريقه في فئات التسابق الصغرى في 1966، وأصبح مصنّعًا في الفورمولا واحد في أواخر السبعينات، حيث حقّق فريقه الفوز في أوّل سباق له في سيلفرستون 1979. وأحرز الفريق تحت قيادته سبعة ألقابٍ للسائقين وتسعة للصانعين ضمن مسيرة امتدّت لـ 50 عامًا في الفورمولا واحد.

وجاء في بيانٍ من عائلة ويليامز: "تمّ نقل السير فرانك ويليامز إلى المستشفى مؤخّرًا وهو في حالة مستقرّة حاليًا".

وأضاف: "حالة فرانك الصحيّة مسألة خاصة ولن تقدّم العائلة أيّة تفاصيل إضافيّة في الوقت الحاضر. نطلب احترام خصوصيّة العائلة، وسيُقدّم الفريق المزيد من التحديثات في الإبّان. شكرًا لكم".

وكان ويليامز قد عانى من إصابات بليغة ضمن حادث سير في فرنسا عام 1986 ما تسبّب في شلله. لكنّه واصل إدارة الفريق بالرغم من إصاباته بالتعاون مع باتريك هيد. وأصبح فريق ويليامز مركز ثقلٍ في البطولة في الثمانينات والتسعينات، وتلّقى لقب فارسٍ نتيجة لإنجازاته في 1999.

وكانت عائلة ويليامز قد أنهت ارتباطها بالفريق الذي يحمل اسمها في سبتمبر من هذا العام، وذلك بعد فترة وجيزة من استحواذ شركة دوريلتون كابيتال على الفريق.