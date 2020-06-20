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حالة زاناردي "حرجة" لكنّها "مستقرّة" بعد العمليّة الجراحيّة

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حالة زاناردي "حرجة" لكنّها "مستقرّة" بعد العمليّة الجراحيّة
20-06-2020

يبقى الإيطاليّ أليكس زاناردي في حالة حرجة على إثر الحادث الذي تعرّض له أثناء ركوبه لدرّاجة يدويّة وخضوعه لعمليّة جراحيّة إثر ذلك مساء الجمعة.

صدر آخر تحديث من مستشفى سانتا ماريا في سيينا على الساعة العاشرة من صباح اليوم ليفيد بأنّ علاماته الحيويّة في حالة مستقرّة.

وجاء في البيان: "في ما يتعلّق بالحالة السريريّة للرياضي أليكس زاناردي، الذي أُدخل المستشفى على الساعة 18 من يوم 19 يونيو في حالة حرجة للغاية إلى مستشفى سانتا ماريا على إثر حادث طريق وقع في منطقة سيينا، نُعلم بأنّ المريض، الذي خضع لتدخّل جراحي عصبي مساء يوم 19 يونيو، قد نُقل إلى العناية المركّزة ودورته الدمويّة ومعلّمات التمثيل الغذائيّ في جسده مستقرّة".

وواصل: "يتمّ دعمه بجهاز تنفّس اصطناعي في الوقت الذي تبقى فيه حالته العصبيّة حرجة".

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