حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر

هطلت الأمطار صباح اليوم الأحد ما أدّى لتواجد المياه على المسار، حيث عمد السائقون إلى استخدام إطارات "إنترميديت".

وقد خسر الهولندي السيطرة على سيارته على المنعطف الـ 12 حيث ألحق أضرارًا بسيارته، إذ يعمل فريقه جاهدًا من أجل تجهيزها للسباق.