حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر
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تعرّض سائق فريق ريد بُل ماكس فيرشتابن لحادث أثناء خروجه إلى الحلبة من أجل التحضير للمشاركة في سباق جائزة المجر الكبرى، ما ألحق أضرارًا بالقسم الأمامي من سيارته.
هطلت الأمطار صباح اليوم الأحد ما أدّى لتواجد المياه على المسار، حيث عمد السائقون إلى استخدام إطارات "إنترميديت".
وقد خسر الهولندي السيطرة على سيارته على المنعطف الـ 12 حيث ألحق أضرارًا بسيارته، إذ يعمل فريقه جاهدًا من أجل تجهيزها للسباق.
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|جائزة المجر الكبرى
|الكاتب
|خضر الراوي
حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر
المشاركات
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