حادث لأوسكار بياستري في لفة التحمية يحرمه من المشاركة في سباق موطنه في أستراليا
تعرض أوسكار بياستري لبداية كارثية لموسم 2026 بعد حادث قبل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى.
حادث أوسكار بياستري
لن يتمكن السائق الأسترالي أوسكار بياستري من المشاركة في سباق موطنه بعد أن تحطمت سيارته مكلارين خلال لفة خروجه إلى شبكة الانطلاق.
قبل نحو 40 دقيقة من بداية السباق، خرج بياستري من منطقة الصيانة للقيام باللفات المعتادة نحو شبكة الانطلاق، حيث تجري الفرق الفحوصات النهائية قبل اصطفاف السيارات.
لكن عند الخروج من المنعطف الرابع، فقد بياستري السيطرة على سيارته مكلارين عند مروره فوق حافة الخروج من المنعطف، لتنزلق سيارته "إم.سي.إل40" وتدور قبل أن ترتطم بالحائط على يسار الحلبة.
وخرج بياستري من الحادث دون إصابات، إلا أن مقدمة سيارته تعرضت لأضرار كبيرة، مع تلف كامل في العجلة الأمامية اليمنى ونظام التعليق، ما أجبره على إيقاف السيارة في مكانها قبل أن يغادر الحلبة محبطًا.
وكان بياستري قد تأهل في المركز الخامس لسباق موطنه، وكان من المقرر أن ينطلق من الصف الثالث إلى جانب زميله في الفريق لاندو نوريس.
وشكل الحادث صدمة كبيرة للجماهير الأسترالية، إذ حضر عدد قياسي من المشجعين لدعم ابن ملبورن في سباق موطنه. كما خيم الصمت على المدرج الخاص ببياستري على الخط المستقيم الرئيسي المطل على مرآب مكلارين، بعدما كان يحتفل بخروج سائقه من منطقة الصيانة قبل لحظات.
وسينطلق سائق مرسيدس جورج راسل من البول بوزيشن على حلبة ألبرت بارك أمام زميله أندريا كيمي أنتونيللي، بينما ينطلق إسحاق حجار سائق ريد بُل من المركز الثالث.
