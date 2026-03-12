"حادث قادم لا محالة": بيريز يحذر من خطر الانطلاقات في 2026 بعد واقعة كولابينتو ولاوسون في ملبورن

خلال السباق الافتتاحي لموسم 2026، انطلق لاوسون ببطء شديد بسبب عدم توفر طاقة في البطارية، بينما حقق كولابينتو انطلاقة قوية، واضطر لإظهار رد فعل سريع للغاية لتجنب الاصطدام بسيارة ريسينغ بولز التي ظهرت فجأة أمامه بعد مرور السيارات الأخرى.

وجاء هذا الموقف في أول ظهور للقوانين الجديدة للفورمولا 1 التي شملت تغييرات على الهيكل ووحدة الطاقة، حيث تم إلغاء نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" وأصبحت السيارات تعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية.

وقد جعل ذلك إجراءات الانطلاقة أكثر تعقيدًا، إذ يتعين على السائقين الآن رفع عدد دورات المحرك إلى مستوى عالٍ لمدة لا تقل عن عشر ثوانٍ لتجهيز الشاحن التوربيني. لكن أي خطأ في التوقيت قد يؤدي إلى دخول السيارة في نظام منع التوقف.

وأظهر سباق ملبورن أن المخاطر المرتبطة بهذه العملية أصبحت أكبر، خصوصًا بالنسبة للسيارات في الخلف، حيث يمكن أن يحجب الزحام رؤية سائق ينطلق ببطء أمامهم كما حدث مع لاوسون.

"إنه أمر مؤسف، لكن أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يقع حادث كبير" قال سيرجيو بيريز قبل جائزة الصين الكبرى.

وأضاف: "وحدات الطاقة هذه صعبة جدًا عند الانطلاقة. قد تحصل على انطلاقة جيدة أو سيئة بسبب عوامل كثيرة. قد تدخل السيارة في نظام منع التوقف مثلما حدث مع لاوسون، وهذا قد يكون خطيرًا جدًا لأن السرعات التي تصل إليها السيارات خلال ثانيتين أو ثلاث تكون كبيرة للغاية".

وتابع: "الأمر صعب لأنني لا أعرف ما الذي يمكن فعله حيال ذلك. هذه المحركات الجديدة ببساطة صعبة جدًا عند الانطلاقة".

ولم تكن هذه المخاوف جديدة، إذ ظهرت مخاوف تتعلق بالسلامة خلال التجارب الشتوية، لدرجة أن الاتحاد الدولي للسيارات فرض تنفيذ انطلاقات تجريبية في نهاية كل يوم من تجارب البحرين.

"عندما شاهدت اللقطات من الكاميرات على متن السيارات بعد السباق، أدركت أن الموقف كان أقرب بكثير مما ظننت" قال كولابينتو بعد سباق ملبورن.

وأكمل: "كانت هذه أمورًا توقعنا حدوثها. جميع الفرق كانت تعاني من هذه المشاكل، وقد ناقشنا في مواقف عديدة أن هذه الأمور قد تؤدي إلى مواقف خطيرة. لقد حدث ذلك بالفعل. لحسن الحظ تمكنت من تفاديه ومواصلة السباق بالكامل".