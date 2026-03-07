حادث عنيف لأنتونيللي في التجارب الحرة الأخيرة يهدد مشاركته في تصفيات أستراليا

تعرض سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي لحادث خلال التجارب الحرة الثالثة التي تسبق جائزة أستراليا الكبرى.

قبل ما يزيد قليلًا على عشر دقائق من نهاية الحصة الأخيرة على حلبة ألبرت بارك، اصطدم السائق الإيطالي بالحواجز على سرعة عالية بعد انتقاله إلى إطارات السوفت.

ولحسن الحظ، تمكن أنتونيللي من الخروج من السيارة دون مساعدة وغادر الحطام سيرًا على الأقدام، لكن مرسيدس تواجه الآن تحديًا يتمثل في إصلاح السيارة استعدادًا لاستخدامها في التصفيات لاحقًا اليوم.

وأظهرت الإعادات أن أنتونيللي لمس الحافة المرتفعة عند المنعطف الثاني قبل أن يفقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارة مرسيدس.

ويرى مارتن براندل سائق الفورمولا 1 السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس أن فريق براكلي قد لا يتمكن من تجهيز السيارة في الوقت المناسب للتصفيات، المقررة في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة).

حيث قال براندل: "لن يشارك أنتونيللي في التصفيات".

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في ملبورن، كان أنتونيللي قد تطرق إلى التوقعات المرتفعة المحيطة بمرسيدس في موسم 2026.

فقال: "آمل حقًا أن أكون في هذا الموقف وسأحاول بالتأكيد تحقيق ذلك. لكن من الواضح أنه عام جديد وقوانين جديدة وسيارة جديدة".

وأضاف: "الخبرة التي اكتسبتها في الفئات الصغرى ساعدتني كثيرًا، لأنني كنت أقود سيارة جديدة كل عام تقريبًا، وهذا يساعد على التأقلم".

وتابع: "أرى هذا العام فرصة كبيرة لي وللفريق أيضًا، لأننا نبدو في وضع جيد. بالطبع لا نعرف بالضبط أين يقف الآخرون، لكننا واثقون إلى حد ما من إمكانياتنا".

وبالفعل، كشّرت مرسيدس عن أنيابها في نهاية التجارب الحرة الأخيرة اليوم، حيث تصدر جورج راسل بفارق تجاوز نصف ثانية أمام ثنائي فيراري، بينما تقدم بأكثر من ثانية على أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الرابع.