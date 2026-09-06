حادث عنيف يخرج شارل لوكلير من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

تعرض سائق فيراري شارل لوكلير لحادث أخرجه من جائزة إيطاليا الكبرى، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر بعد لفتين من السباق في مونزا.

في نهاية اللفة الثانية، كان لوكلير يدافع عن المركز الرابع أمام سائق مكلارين أوسكار بياستري، عندما تعرض سائق فيراري لانزلاق مفاجئ وفقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته في منعطف بارابوليكا السريع إلى اليمين.

وانزلقت سيارة لوكلير واصطدمت بالحواجز الخارجية بسرعة عالية، لكنه خرج من السيارة دون أن يصاب بأذى.

لكن سيارة الأمان تحولت إلى رفع العلم الأحمر بالكامل، حتى يتمكن مسؤولو السباق من إصلاح الحواجز.

وتعتبر هذه ضربة قوية جدًا لفيراري في سباقها على أرضها، بعدما كانت قد تعرضت بالفعل لبداية سيئة عندما ظهر في الإعادة حصول احتكاك بين لوكلير وزميله في الفريق لويس هاميلتون ما أدى لخروج البريطاني إلى خارج المسار عند الانطلاقة وتراجعه 6 مراكز.

وتراجع هاميلتون إلى المركز الثامن، بينما تولى سائق مرسيدس جورج راسل الصدارة من صاحب مركز الانطلاق الأول المفاجئ بيير غاسلي سائق ألبين.

ومع بداية السباق بعد الاحتكاك مع هاميلتون، سُمع البريطاني وهو يشتكي من لوكلير ويقول أنه "دفعه خارجاً".

وبعد الحادثة، تم رفع العلم الأحمر وبالتالي سيستأنف السباق مع انطلاقة جديدة.