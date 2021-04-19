تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / نوريس: خيار الإطارات اللينة عند استئناف سباق إيمولا كان "قراراً صائباً" التالي / لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ التكاليف المادية التي سيتكبدها الصانع الألماني جرّاء الحادث الكبير الذي جمع بين سائقه فالتيري بوتاس وجورج راسل خلال سباق إيمولا قد تؤثّر سلبًا على برنامج تحديثاته للموسم الحالي.

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

اصطدم بوتاس بسائق ويليامز راسل أثناء صراعهما على المركز التاسع خلال مُنافسات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021، ما أدّى إلى انسحابهما معًا من السباق وسط رفع العلم الأحمر.

وقد سارع بوتاس وراسل إلى إلقاء اللّوم على بعضهما البعض للتسبب بالحادث الذي وقع عند الاقتراب من المنعطف الثاني، بيد أنّ الحكام اعتبروا بأنّ ما جرى كان حادث تسابق عاديّ.

ولكن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لمرسيدس هو تأثير الضرر الذي حصل على برنامج التطوير لموسم 2021، بالنظر إلى النفقات التي سيتمّ تكبدها ضمن العام الأوّل لتطبيق سقف النفقات الجديد في البطولة.

وردًّا على سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن كيفية إدارة الوضع، أقرّ وولف بأنّ المسألة "غير مسليّة على الإطلاق"، حيث يعتقد بأنها قد تُكلّف فريقه حزمة من التحديثات الجديدة من أجل منافسة ريد بُل.

"كان حادثًا كبيرًا" قال وولف، ثم تابع "سيارتنا محطمة بالكامل ضمن موسمٍ يعتمد على سقفٍ للنفقات، كان ذلك آخر ما نحتاج إليه، إذ سيحدّ من التحديثات التي يُمكننا القيام بها".

وأضاف "ما كنا نخشاه دائمًا هو تحطّم السيارة في ظلّ القوانين المالية الجديدة. السيارة ليست محطمة بالكامل، ولكننا لم نرد حدوث ذلك حقًا".

يحقّ للفرق إنفاق 145 مليون دولار كحدٍّ أقصى خلال موسم 2021، ما يعني بأنّ أيّ ضرر كبير غير متوقّع سيكون له تداعيات أكبر من السنوات السابقة.

اقرأ أيضاً:

من ناحيته قال أندرو شوفلين مدير هندسة السباقات في مرسيدس بأنه لا يزال يتعيّن على فريقه إكمال تحليل كامل للأضرار في سيارة بوتاس.

وقال "سيكون التحليل واسع النطاق، وما إذا حدث أيّ ضرر على جانب وحدة الطاقة أم لا. يجب علينا التحقّق من ذلك بعناية. وكونه لم يُنهِ السباق، فإنّ علبة التروس ليست مصدر قلق".

واختتم "ولكن العامل الجديد بالنسبة لنا هذا العام هو تحديد سقف النفقات. هذا النوع من الأضرار ليس ضمن خططنا حقًا. سوف نقوم بتحليل الأضرار ورؤية ما الذي يُمكننا إعادة استخدامه بالفعل من أجل تحضير السيارة إلى جولة البرتغال. ولكن الأمر مقلق عندما تتعرّض لمثل هذه الحوادث".

المشاركات
التعليقات
نوريس: خيار الإطارات اللينة عند استئناف سباق إيمولا كان "قراراً صائباً"

المقال السابق

نوريس: خيار الإطارات اللينة عند استئناف سباق إيمولا كان "قراراً صائباً"

المقال التالي

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

2
فورمولا 1

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

3
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

32دقيقة
5
فورمولا 1

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

23س
أحدث الأخبار
تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

32د
مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا
فورمولا 1

مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"
فورمولا 1

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

أحدث ملفات الفيديو
لماذا يعتبر 05:46
فورمولا 1

لماذا يعتبر "دي آر أس" أفضل حل موجود لمشكلة الفورمولا واحد

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

خضر الراوي More from
خضر الراوي
فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: مرسيدس لن تسيطر على بطولة الفورمولا إي
فورمولا إي / مقابلة

مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: مرسيدس لن تسيطر على بطولة الفورمولا إي

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

الأكثر شعبية اليوم

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.