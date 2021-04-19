حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

اصطدم بوتاس بسائق ويليامز راسل أثناء صراعهما على المركز التاسع خلال مُنافسات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021، ما أدّى إلى انسحابهما معًا من السباق وسط رفع العلم الأحمر.

وقد سارع بوتاس وراسل إلى إلقاء اللّوم على بعضهما البعض للتسبب بالحادث الذي وقع عند الاقتراب من المنعطف الثاني، بيد أنّ الحكام اعتبروا بأنّ ما جرى كان حادث تسابق عاديّ.

ولكن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لمرسيدس هو تأثير الضرر الذي حصل على برنامج التطوير لموسم 2021، بالنظر إلى النفقات التي سيتمّ تكبدها ضمن العام الأوّل لتطبيق سقف النفقات الجديد في البطولة.

وردًّا على سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن كيفية إدارة الوضع، أقرّ وولف بأنّ المسألة "غير مسليّة على الإطلاق"، حيث يعتقد بأنها قد تُكلّف فريقه حزمة من التحديثات الجديدة من أجل منافسة ريد بُل.

"كان حادثًا كبيرًا" قال وولف، ثم تابع "سيارتنا محطمة بالكامل ضمن موسمٍ يعتمد على سقفٍ للنفقات، كان ذلك آخر ما نحتاج إليه، إذ سيحدّ من التحديثات التي يُمكننا القيام بها".

وأضاف "ما كنا نخشاه دائمًا هو تحطّم السيارة في ظلّ القوانين المالية الجديدة. السيارة ليست محطمة بالكامل، ولكننا لم نرد حدوث ذلك حقًا".

يحقّ للفرق إنفاق 145 مليون دولار كحدٍّ أقصى خلال موسم 2021، ما يعني بأنّ أيّ ضرر كبير غير متوقّع سيكون له تداعيات أكبر من السنوات السابقة.

من ناحيته قال أندرو شوفلين مدير هندسة السباقات في مرسيدس بأنه لا يزال يتعيّن على فريقه إكمال تحليل كامل للأضرار في سيارة بوتاس.

وقال "سيكون التحليل واسع النطاق، وما إذا حدث أيّ ضرر على جانب وحدة الطاقة أم لا. يجب علينا التحقّق من ذلك بعناية. وكونه لم يُنهِ السباق، فإنّ علبة التروس ليست مصدر قلق".

واختتم "ولكن العامل الجديد بالنسبة لنا هذا العام هو تحديد سقف النفقات. هذا النوع من الأضرار ليس ضمن خططنا حقًا. سوف نقوم بتحليل الأضرار ورؤية ما الذي يُمكننا إعادة استخدامه بالفعل من أجل تحضير السيارة إلى جولة البرتغال. ولكن الأمر مقلق عندما تتعرّض لمثل هذه الحوادث".