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حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا

اعترف لاندو نوريس سائق مكلارين بأنّ رؤية حادثة ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في مونزا أثنته عن التفكير في الهجوم على زميله دانيال ريكاردو والمنافسة على الفوز.

حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا

حلّ نوريس ثانيًا في سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلف الفائز ريكاردو ضمن ثنائية للذكرى لصالح مكلارين التي حققت فوزها الأول منذ 2012.

وعقب السباق، صرّح نوريس بأن كونه جزءًا من تلك النتيجة التاريخية لصالح فريق ووكينغ كان أمرًا "مذهلًا"، لكنّه اعترف كذلك بأنه كان يفكّر في كيفية اقتناص الفوز لنفسه.

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لكنّ نوريس أوضح بأنّ الحادثة الكبيرة التي جمعت هاميلتون وفيرشتابن في منتصف السباق، والتي أجبرت المتنافسَين على اللقب على الانسحاب فورًا، قد أثنته عن محاولة الهجوم على زميله الأسترالي.

فقال: "اقتربت أكثر في لفة واحدة، ولا أعلم لماذا راودتني بضع لمحات رأيت فيها الحادثة بين ماكس ولويس، كوني شاهدتها بشكل جيّد في مرآتي".

وأضاف: "لذلك، وعندما فكرت بأنني ربما سأحاول الهجوم، كانت صور الحادثة تومض في عقلي، وقلت حينا: لا لا، ربما ليس ذلك القرار الصائب".

لاحقًا، حثّ نوريس فريقه مكلارين على أن يخبر ريكاردو بأن يرفع من وتيرته، حيث أنه كذلك كان عرضة لهجوم من سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس وكان يحاول البقاء خارج نطاق "دي آر اس".

وعندما سأل فريقه عبر اللاسلكي إذا كان من الأفضل للفريق أن يظل في مكانه ذاك، أخبره الفريق بأن يحافظ على مركزه، الأمر الذي التزم به، مدركًا أهمية تلك النتيجة بالنسبة لمكلارين.

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"بقدر ما كنت سأودّ لو نافست على الفوز، إلّا أنّ تحقيق الثنائية للفريق هو نتيجة أن سعيد جدًا بها" قال نوريس.

وأكمل: "شعور فوز كهذا للفريق أكثر أهمية من شعوري الشخصي. أنا هنا للعديد من السنوات، وآمُل، ولا سيّما مع مكلارين وكامل الفريق، أن تكون لدي الفرصة في المستقبل لبلوغ ذلك".

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