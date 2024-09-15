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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

حادثة مفاجئة تُطيح بآمال بيريز وساينز على منصة تتويج سباق باكو

تعرض كل من سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز لحادثة مفاجئة وعنيفة نوعاً ما أطاحت بحظوظهما في منصة التتويج لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

حين كان بيريز  على متن ريد بُل ينافس على مراكز منصة التتويج، حاول إكمال تجاوز على شارل لوكلير سائق فيراري أمامه.

لكن لوكلير أخرّ الكبح وصدّ الهجوم، وهذا ما أفسح المجال أمام كارلوس ساينز للاقتراب من المكسيكي ومحاولة تجاوزه.

وبهذا، باتت سيارتا فيراري وريد بُل بجانب بعضهما البعض قبل أن تتلامس الإطارات وتصطدم السيارتان وينتهي سباق كل منهما في الحائط.

وبدا بيريز وقد اشتعل غضباً على لاسلكي الفريق، أما ساينز فكان متفاجئاً مما حصل.

ونتيجة لذلك، تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لينتهي السباق بهذه الطريقة مع فوز أوسكار بياستري سائق مكلارين أمام لوكلير.

وورث جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثالث وهي نتيجة ممتازة غير متوقعة في ظلّ معاناة السهام الفضية المتكررة مع ضعف الوتيرة. 

وجاءت هذه الحادثة لتصبّ في مصلحة لاندو نوريس سائق مكلارين كذلك، حيث تعافى وعاد بقوة بعد انطلاقه من المراكز الخلفية بعد فشله في التأهل للقسم الثاني من التصفيات، لينهي السباق رابعاً أمام غريمه ومنافسه الأساسي على اللقب، ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

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