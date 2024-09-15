حادثة مفاجئة تُطيح بآمال بيريز وساينز على منصة تتويج سباق باكو
تعرض كل من سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز لحادثة مفاجئة وعنيفة نوعاً ما أطاحت بحظوظهما في منصة التتويج لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد.
حين كان بيريز على متن ريد بُل ينافس على مراكز منصة التتويج، حاول إكمال تجاوز على شارل لوكلير سائق فيراري أمامه.
لكن لوكلير أخرّ الكبح وصدّ الهجوم، وهذا ما أفسح المجال أمام كارلوس ساينز للاقتراب من المكسيكي ومحاولة تجاوزه.
وبهذا، باتت سيارتا فيراري وريد بُل بجانب بعضهما البعض قبل أن تتلامس الإطارات وتصطدم السيارتان وينتهي سباق كل منهما في الحائط.
وبدا بيريز وقد اشتعل غضباً على لاسلكي الفريق، أما ساينز فكان متفاجئاً مما حصل.
ونتيجة لذلك، تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لينتهي السباق بهذه الطريقة مع فوز أوسكار بياستري سائق مكلارين أمام لوكلير.
وورث جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثالث وهي نتيجة ممتازة غير متوقعة في ظلّ معاناة السهام الفضية المتكررة مع ضعف الوتيرة.
وجاءت هذه الحادثة لتصبّ في مصلحة لاندو نوريس سائق مكلارين كذلك، حيث تعافى وعاد بقوة بعد انطلاقه من المراكز الخلفية بعد فشله في التأهل للقسم الثاني من التصفيات، لينهي السباق رابعاً أمام غريمه ومنافسه الأساسي على اللقب، ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ساينز: كنت السائق الأسرع اليوم ولم أخطئ في الحادثة مع بيريز
بياستري يخرج منتصراً من معركة النُبلاء أمام لوكلير في باكو وحادثة عنيفة في اللفة ما قبل الأخيرة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لوكلير نادم على عدم الدفاع بشكل أفضل في مواجهة تجاوز بياستري
بياستري بعد فوزه في باكو: إنه بالتأكيد أحد أفضل السباقات في مسيرتي
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
مراقبو سباق باكو يُصدرون قرارهم بشأن حادثة بيريز وساينز
نوريس متفاجئ من حلوله أمام فيرستابن غريمه على اللقب في باكو
ساينز: كنت السائق الأسرع اليوم ولم أخطئ في الحادثة مع بيريز
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات