تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا التالي / بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

تمّ توجيه أصابع الاتهام لنيكيتا مازيبين لعدم إظهاره الاحترام لآداب التجارب التأهيلية في الفورمولا واحد بعد الذي حصل بينه وبين أنطونيو جيوفينازي خلال القسم الأوّل من تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

في حين يسعى السائقون لترك مساحة لبعضهم البعض كي يبدؤوا لفاتهم التأهيلية، قام مازيبين بالاقتراب واستغلال عامل السحب من سيارة أنطونيو جيوفينازي بالاقتراب من خطّ البداية والنهاية – وتجاوز سيارة ألفا روميو.

وتسبّب ذلك في إفساد لفة جيوفينازي على الفور، لتذهب محاولته الأخيرة لبلوغ القسم الثاني أدراج الرياح، حيث تساءل مباشرةً على اللاسلكي عمّا كان مازيبين يقوم به.

اقرأ أيضاً:

وبالحديث لاحقاً، أوضح جيوفينازي بأنّه ليس سعيداً بما قام به مازيبين – الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الجولة الافتتاحية في البحرين لتجاوزه السيارات قبل بداية اللفات التأهيلية.

"الأمر واضح. نحن نحترم بعضنا البعض بخصوص بداية اللفات، وهو لم يحترم ذلك. هذا ليس جيّداً للفة التأهيلية. ولم أتمكّن من القيام بلفتي الأخيرة" قال الإيطالي.

من جهته أكّد مازيبين بأنّه لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاقتراب من جيوفينازي، بالنظر لانقضاء الوقت عند نهاية الحصة ومهندسه الذي طلب منه الضغط.

وقال الروسي في هذا الصدد: "الأمر صعب بعض الشيء في الفورمولا واحد مع تواجد 20 سيارة في قسم واحد".

وأضاف: "الجميع يتواجد على الحلبة في نفس الوقت والمسار لا يتّسع لنا جميعاً".

وأكمل: "تحدثنا بخصوص هذه الاتفاقية وليست لديّ أيّة مشكلة مع ذلك. لكن عندما تكون أمامك 3 ثوانٍ فقط على الساعة، فإمّا أن تنطلق أو تدخل منطقة الصيانة، وتقوم بعبور خطّ البداية والنهاية أوّلاً".

وتابع: "لذا لا أعتقد بأنّه توجد مشكلة من هذه الناحية. أنا هنا للقيام بلفاتي، وكما تعلمون، جميعنا نعيش في نفس العالم".

وأنهى مازيبين التجارب التأهيلية في المركز التاسع عشر، خلف جيوفينازي بمركزَين، في عطلة نهاية أسبوع عرف فيها مجدّداً عدّة حوادث داخل سيارة هاس صعبة المراس.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "السيارة صعبة المراس وحسب وليست ثابتة، ولا يمكن توقّع أين ستكون في كلّ لفة".

وأردف: "لكن بغضّ النظر عن ذلك، هذه هي الحقيقة. ونحن نعلم ذلك".

واختتم: "لستُ مستعداً للتركيز على ذلك في كلّ سباق. أعتقد بأنّنا نعمل بشكل جيّد كفريق. أنا وزميلي في الفريق لدينا نفس الانطباعات. وأعتقد بأنّنا نستخرج أقصى ما هو موجود حالياً من السيارة، ونبني أساساً قوياً".

المشاركات
التعليقات
علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

المقال السابق

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

المقال التالي

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

42دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

21س
4
فورمولا 1

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

40دقيقة
5
فورمولا 1

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

18س
أحدث الأخبار
جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1

جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

35د
جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا
فورمولا 1

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

40د
علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

42د
هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا
فورمولا 1

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1
12-04-2021

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

أحدث الأخبار

جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.