جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

في حين يسعى السائقون لترك مساحة لبعضهم البعض كي يبدؤوا لفاتهم التأهيلية، قام مازيبين بالاقتراب واستغلال عامل السحب من سيارة أنطونيو جيوفينازي بالاقتراب من خطّ البداية والنهاية – وتجاوز سيارة ألفا روميو.

وتسبّب ذلك في إفساد لفة جيوفينازي على الفور، لتذهب محاولته الأخيرة لبلوغ القسم الثاني أدراج الرياح، حيث تساءل مباشرةً على اللاسلكي عمّا كان مازيبين يقوم به.

وبالحديث لاحقاً، أوضح جيوفينازي بأنّه ليس سعيداً بما قام به مازيبين – الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الجولة الافتتاحية في البحرين لتجاوزه السيارات قبل بداية اللفات التأهيلية.

"الأمر واضح. نحن نحترم بعضنا البعض بخصوص بداية اللفات، وهو لم يحترم ذلك. هذا ليس جيّداً للفة التأهيلية. ولم أتمكّن من القيام بلفتي الأخيرة" قال الإيطالي.

من جهته أكّد مازيبين بأنّه لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاقتراب من جيوفينازي، بالنظر لانقضاء الوقت عند نهاية الحصة ومهندسه الذي طلب منه الضغط.

وقال الروسي في هذا الصدد: "الأمر صعب بعض الشيء في الفورمولا واحد مع تواجد 20 سيارة في قسم واحد".

وأضاف: "الجميع يتواجد على الحلبة في نفس الوقت والمسار لا يتّسع لنا جميعاً".

وأكمل: "تحدثنا بخصوص هذه الاتفاقية وليست لديّ أيّة مشكلة مع ذلك. لكن عندما تكون أمامك 3 ثوانٍ فقط على الساعة، فإمّا أن تنطلق أو تدخل منطقة الصيانة، وتقوم بعبور خطّ البداية والنهاية أوّلاً".

وتابع: "لذا لا أعتقد بأنّه توجد مشكلة من هذه الناحية. أنا هنا للقيام بلفاتي، وكما تعلمون، جميعنا نعيش في نفس العالم".

وأنهى مازيبين التجارب التأهيلية في المركز التاسع عشر، خلف جيوفينازي بمركزَين، في عطلة نهاية أسبوع عرف فيها مجدّداً عدّة حوادث داخل سيارة هاس صعبة المراس.

حيث قال: "السيارة صعبة المراس وحسب وليست ثابتة، ولا يمكن توقّع أين ستكون في كلّ لفة".

وأردف: "لكن بغضّ النظر عن ذلك، هذه هي الحقيقة. ونحن نعلم ذلك".

واختتم: "لستُ مستعداً للتركيز على ذلك في كلّ سباق. أعتقد بأنّنا نعمل بشكل جيّد كفريق. أنا وزميلي في الفريق لدينا نفس الانطباعات. وأعتقد بأنّنا نستخرج أقصى ما هو موجود حالياً من السيارة، ونبني أساساً قوياً".