جيوفينازي ينتقد استراتيجية فريقه "الخاطئة تمامًا" في المكسيك

قام الإيطالي بانطلاقة جيّدة من المركز الـ 11 وقدّم لفّة أولى رائعة، إذ تفادى الحوادث أمامه ليقفز إلى المركز السادس.

ورغم خسارته مركزًا لصالح كارلوس ساينز عقب إعادة الانطلاقة، لكنّه كان ما يزال يحتل مركزًا سابعًا قويًا أمام سيباستيان فيتيل عندما تم استدعائه من قِبَل ألفا روميو لتوقّف مبكّر في اللفة 16، وذلك بعدما أورد معاناته مع الإطارات الخلفية.

وخرج جيوفينازي كما توقّع الفريق خلف دانيال ريكاردو وفالتيري بوتاس. مع ذلك، ظلّ عالقًا خلفهما حتى أجريا توقّفيهما بعد فترة طويلة من السباق، وعليه لم يكن قادرًا على الاستفادة بشكل كامل من إطاراته الجديدة.

وقد اعترفت ألفا روميو بأنها أخطأت في حساب وتيرة كل من ريكاردو وبوتاس، معتقدة بأنهما سيُسرعان بعد توقّف لانس سترول الذي كان أمامهما مبكرًا.

وبعد عبوره خط النهاية في المركز الـ 11 قال جيوفينازي ساخرًا عبر اللاسلكي: "يا رفاق، شكرًا على الاستراتيجية الرائعة".

هذا وبالرُغم من حلول زميله كيمي رايكونن في المركز الثامن، إلّا أن النقاط الضائعة كانت لتكون حاسمة في معركة الفريق على المركز الثامن في بطولة الصانعين مع ويليامز.

ذلك أيضاً في الوقت الذي يحاول فيه جيوفينازي إنقاذ مسيرته في الفورمولا واحد، إذ يبدو بأن مقعده سيذهب إلى غوانيو تشو.

"أنا محبط جدًا بالفعل كوننا اليوم حظينا بفرصة تسجيل النقاط مع السيارتين" قال جيوفنيازي.

وأضاف: "لكن من جانبي، كانت استراتيجية الفريق خاطئة تمامًا. توقفنًا مبكرًا أكثر من اللازم، لكنني لا أعتقد بأن تلك كانت المشكلة. المشكلة كانت عندما خرجت، كنت ضمن زحام. والاستراتيجية لم تنجح. لذلك أشعر بإحباط كبير".

وتابع: "أعتقد بأنه وإذا ما تواجدت اليوم في المركز السابع، وظل كيمي ثامنًا، كنّا لنسجّل نقاطًا هامة. وذلك صعب جدًا عليّ".

واختتم: "لقد كانت لفة أولى رائعة، لكنني لم أستفد بها في النهاية ضمن النتيجة النهائية. الأمر برمته مخيّب للآمال".