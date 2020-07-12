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جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس

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جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس
12-07-2020

يتّجه أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو لتلقّي عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله بعد أن قام فريقه بتغيير علبة التروس إثر التصفيات.

خرج الإيطاليّ عن المسار بالدخول إلى المنعطف الأخير من الحلبة خلال القسم الأوّل من التصفيات واصطدم بالجدار الجانبيّ لينتهي به المطاف في المركز الـ 19 وتواجد فقط أمام رومان غروجان الذي لم يُسجّل أيّ زمن.

وبالنظر إلى إمكانيّة وجود عواقب لاصطدامه بالجدار، وحقيقة عدم وجود الكثير لخسارته، اختار الفريق تغيير علبة تروسه.

يُشار إلى أنّ العقوبة الأخرى التي صدرت إثر التصفيات تمثّلت في تراجع شارل لوكلير 3 مراكز من مكان تأهّله لإعاقته دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.

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