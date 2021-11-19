جيوفينازي يتعهّد بالحفاظ على سلوكٍ احترافي في سباقاته الثلاثة الأخيرة مع ألفا روميو

أعلنت ألفا روميو في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن مغادرة جيوفينازي نهاية الموسم الجاري وتعويضه بغوانيو تشو المنافس على لقب الفورمولا 2.

وبعد تأكيد مغادرته من الفريق، كتب جيوفينازي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا أنّه "عندما يتحدّث المال فإنّ الفورمولا واحد تُصبح بلا رحمة"، مُلمحًا إلى الدعم المالي الذي سيجلبه معه تشو العام المقبل.

وأدّى ذلك إلى انتقادات من قبل فاسور الذي قال بأنّه غير معجبٍ بذلك السلوك، مُشيرًا إلى الفرصة التي قدّمتها ألفا روميو لجيوفينازي في الفورمولا واحد.

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وبحديثه أمسٍ الخميس في قطر، كشف جيوفينازي عن أنّه لم يتحدّث إلى فاسور بعد حيال تلك المنشورات كون الفرنسي لم يصل بعد إلى الحلبة.

لكنّه أكّد على اقتناعه بأنّه تصرّف بشكلٍ احترافي، وتعهّد بمواصلة ذلك في السباقات الثلاثة الأخيرة له مع الفريق.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّني كنت احترافيًا طوال هذه السنوات الأخيرة، وسأبقى كذلك في السباقات القليلة الأخيرة".

وأضاف: "لذا ليس لديّ شيء لإضافته في الحقيقة. أنا سعيدٌ بنفسي، وأعتقد بأنّني كنت احترافيًا في هذه الأعوام الأخيرة، وسأبقى كذلك في السباقات الثلاثة المتبقية".

وعلى إثر إعلان مغادرته للفريق، أمّن جيوفينازي مقعدًا له في الفورمولا إي من خلال التعاقد مع فريق دراغون.

لكنّ الإيطالي يأمل أن يبقى له بعض الارتباط بالفورمولا واحد من خلال روابطه مع فيراري، على أن يكون ربّما سائقها الاحتياطي، مضيفًا اهتمامه ببرنامج "هايبركار" القادم للحصان الجامح في بطولة العالم للتحمّل.

وقال في هذا الصدد: "في ما يتعلّق بالهايبركار، فسينطلق برنامجها في 2023، لذا لا أنباء في ذلك الشأن. لكنني سأخوض غمار الفورمولا إي، إنّها بطولة رائعة وسأستمتع بها".

وأكمل: "فضلًا عن ذلك فإنّنا نُحاول البقاء هنا كذلك، مثل أن أكون السائق الثالث في فيراري. وسنرى ما سيحدث في 2022".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّني سأستمتع كذلك ببطولة العالم للتحمّل. لكن لا يزال الوقت مبكّرًا لاتّخاذ القرار".

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