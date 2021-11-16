جيوفينازي يترك فريق ألفا روميو نهاية الموسم الجاري

يمتلك الفريق الإيطاليّ مقعداً واحداً متاحاً للموسم المقبل، وكان جيوفينازي يأمل البقاء ضمن صفوف الفريق للقيادة إلى جانب فالتيري بوتاس.

لكن، أكدت ألفا روميو اليوم أنها لن تواصل الاحتفاظ بخدمات جيوفينازي.

حيث قال فريدريك فاسور مدير الفريق: "توديع سائق ليس بالأمر السهل على الإطلاق، خاصة عندما يكون قد أمضى الكثير من الوقت مع الفريق".

وتابع: "مع افتراقنا، سنحتفل باللحظات الجميلة التي جمعتنا سوية، والدروس التي تعلمناها من اللحظات الصعبة".

وأردف: "نتمنى له المستقبل الأفضل بعد الموسم الجاري. لكن قبل ذلك، ما زالت أمامنا ثلاثة سباقات لإكمالها وتحقيق بعض النتائج الجيدة معاً".

وكان جيوفينازي الذي انضم إلى ألفا روميو في 2019، أول إيطاليّ يشارك بشكل كامل في الفورمولا واحد منذ موسم 2011.

وسيتم استبدال الإيطالي بالسائق الصيني اليافع غوانيو تشو.