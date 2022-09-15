جيوفينازي يتجه للمشاركة ضمن تجارب ألبين للفورمولا واحد في المجر
يتجه أنطونيو جيوفينازي للمشاركة مع مجموعة من السائقين تمت دعوتهم، ضمن تجارب مع فريق ألبين للفورمولا واحد في بودابست خلال وقت لاحق من هذا الشهر.
الإيطالي الذي تربطه تكهنات قوية بفريق هاس، بدا كمرشح ممكن ليقود بديلاً عن فرناندو ألونسو الذي سيترك صفوف ألبين إلى أستون مارتن الموسم المقبل.
وستستعمل ألبين سيارة 2021 المخصصة لبرنامج تطوير السائقين، خلال تلك التجارب في المجر.
كما سيمتلك جاك دوهان ناشئ الفريق، الذي شارك بالفعل في مثل هذه التجارب، سيحظى بفرصة لتقوية حظوظه أيضاً حيث يسعى للحصول على مقعد في الفورمولا واحد.
وكما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن هذه التجارب تضم أسماءً مثل نيك دي فريز، كولتون هيرتا سائق إندي كار، الذي ما زال يحاول الحصول على النقاط اللازمة لنيل رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي ستسمح له المشاركة مع ألفا تاوري الموسم المقبل.
ويبدو أن ألبين ستمنحه فرصة المشاركة بهدف دعم جهوده للمشاركة في الفورمولا واحد مع ألفا تاوري، وبالتالي السماح للفرنسي بيير غاسلي للانتقال إلى الفريق.
وفي حال لم يحصل ذلك، فإن كلاً من جيوفينازي، دي فريز ودوهان، مرشحون لهذا المقعد.
أنطونيو جيوفينازي، هاس
تصوير: صور موتورسبورت
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