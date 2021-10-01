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جيوفينازي يُبقي على خياراته مفتوحة خارج الفورمولا واحد في 2022

قال أنطونيو جيوفينازي أنه لم يتخلّ عن خياراته خارج الفورمولا واحد لموسم 2022 المقبل، بالرغم من سعيه للحفاظ على مقعده لموسم آخر ضمن صفوف ألفا روميو.

جيوفينازي يُبقي على خياراته مفتوحة خارج الفورمولا واحد في 2022

تدرس ألفا روميو إمكانية استبدال جيوفينازي للموسم المقبل، مع لائحة قصيرة من السائقين المحتملين لمزاملة فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس.

ويتصدر غوانيو تشو ناشئ ألبين والمشارك في الفورمولا 2 تلك اللائحة، لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد.

ونجح جيوفينازي بالوصول إلى القسم الثالث للتصفيات في جولتين من الثلاث الماضية، لينطلق من المركز السابع في زاندفورت ومونزا. لكنه فشل في تسجيل النقاط منذ المركز العاشر في موناكو.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يفكر في خياراته خارج الفورمولا واحد للموسم المقبل، أجاب جيوفينازي: "بصراحة، الآن، أريد التركيز على مقعدي ضمن البطولة".

وأكمل: "من ثم، إن حصل السيناريو الأسوأ، سأبدأ التفكير فيما سأفعل العام المقبل".

وتابع: "لكنني أريد التركيز على عملي هنا في الفورمولا واحد، لمحاولة الحفاظ على مقعدي".

ولا يعلم جيوفينازي عن موعد اتخاذ القرار من قبل الفريق، مشيراً أن هذا السؤال ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات فريدريك فاسور مدير الفريق.

فقال: "الأمر الوحيد الذي بوسعي القيام به هو القيادة وتسجيل المزيد من النقاط على أمل أن يكون ذلك كافياً".

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وشارك جيوفينازي للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع فريق ساوبر في 2017، كبديل عن باسكال فيرلاين المصاب حينها خلال أول جولتين للموسم.

عاد الإيطالي لاحقاً إلى الفريق ليشارك منذ بداية موسم 2019، وذلك عبر دعم من فيراري.

لكن فيراري لم تعد تمتلك تأثيراً على المقعد الثاني مع ألفا روميو، وهذا ما أشار ماتيا بينوتو مدير الفريق في مونزا.

وتعقيباً على إمكانية استبداله بأحد سائقي فيراري الناشئين للموسم المقبل، أوضح بينوتو أنه لم تتم مناقشة هذه المسألة بعد.

فقال: "أعتقد أن علينا في البداية بالطبع، محاولة إبقائه في الفورمولا واحد".

واختتم: "هذا ما نركز عليه بالكامل حالياً".

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