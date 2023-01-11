جيوفينازي وشفارتزمان بصدد تشارك مهام السائق الاحتياطي مع فيراري في الفورمولا واحد في 2023
يتّجه أنطونيو جيوفينازي وروبرت شفارتزمان لتشارك مهام السائق الاحتياطي لدى فريق فيراري في الفورمولا واحد لموسم 2023.
بعدما فقد فرصة العودة إلى الفورمولا واحد هذا العام، تم الإعلان عن جيوفينازي ليكون ضمن تشكيلة فيراري الأساسية ضمن فئة السيارات الخارقة في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" يوم أمس الثلاثاء.
وبالرُغم من أن برنامج السيارات الرياضية والعودة إلى لومان سيشكلان التركيز الأساسي للإيطالي خلال موسم 2023، إلا أنه من المقرر أن يبقى تحت طلب فيراري كسائق احتياطي خلال هذا العام.
وكان جيوفينازي السائق الاحتياطي لفيراري في الفورمولا واحد العام الماضي بعد خسارة مقعده مع ألفا روميو نهاية موسم 2021.
وتشارك الإيطالي ذلك الدور خلال موسم 2022 مع سائق هاس ميك شوماخر الذي أنهى ارتباطاته مع فيراري منذ ذلك الحين وبات سائقًا احتياطيًا لدى مرسيدس.
في المقابل، أمضى روبرت شفارتزمان موسم 2022 كسائق اختبار وتطوير لدى فيراري بعد موسميه في الفورمولا 2، حيث خاض اختبارات منتظمة مع الفريق وظهر في حصتي تجارب حرة كسائق ناشئ. كما شارك في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي.
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