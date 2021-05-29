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جيوفينازي لم يعد بحاجة إلى رايكونن كمرجع في ألفا روميو

يرى فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو أنّ سائقه أنطونيو جيوفينازي لم يعد بحاجة إلى زميله المخضرم كيمي رايكونن كمرجع، وذلك بعد تغيير مقاربته في الفورمولا واحد.

جيوفينازي لم يعد بحاجة إلى رايكونن كمرجع في ألفا روميو

يخوض جيوفينازي موسمه الثالث الكامل في الفورمولا واحد مع ألفا روميو، حيث سجّل أولى نقاط الفريق السويسري لهذا الموسم بحلوله عاشرًا في موناكو.

وبعد موسم أول صعب مع الفريق في 2019، تواجد جيوفينازي على ذات المستوى مع رايكونن حيث أكمل الثنائي موسم 2020 وفي رصيد كل منهما أربع نقاط، بينما تفوّق الإيطالي بفارق طفيف على زميله وبطل العالم لموسم 2007 في التصفيات بنتيجة 9 مقابل 8.

وقد وعد الإيطالي بمواصلة التعلم من زميله واسع الخبرة في 2021، لكنّ فاسور عبّر قُبيل انطلاق الموسم عن أمله في أن يتطوّر صاحب الـ 27 عامًا ليحمل على عاتقه المزيد من المسؤوليات.

وضمن حواره الحصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، صرّح فاسور بأنّ جيوفينازي جاهز الآن ليكون قائدًا للفريق بجوار زميل أقل خبرة إذا ما آثر رايكونن صاحب الـ 41 عامًا الاعتزال بعد هذا الموسم.

فقال: "أعتقد أن بوسعه ذلك، كون البيانات التي تأتي من أنطونيو قوية للغاية. ربما كانت إحدى المشاكل التي واجهها في الماضي هي تركيزه أكثر من اللازم على كيمي كمرجع له، في حين كان يجب عليه التركيز على نفسه".

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وأضاف: "أظن بأن التغيير الكبير الذي مر به خلال الأشهر الـ 12 الماضية هو تحوّله إلى الانتباه لنفسه والقول: حسنًا، الآن سأركز على نفسي، أنا أقوم بهذا العمل، أنا قادر على القيام به، وإذا قدمت 100 بالمئة من جهدي، سأقوم بعمل لائق. وقد قام بذلك التغيير في مقاربته".

وتابع: "ليس ذلك سهلًا، كونه في كثير من الأحيان يكون المرجع الأول هو زميلك، والآن بدأ أنطونيو بالحصول على موقعه في الفريق، وذلك مهم كذلك بالنسبة لنا".

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