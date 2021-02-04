فيراري وضعت لجيوفينازي أهدافًا "واضحة للغاية" لموسم 2021

بعد موسم أوّل صعب بجوار كيمي رايكونن في 2019، تحسّن أداء جيوفينازي خلال موسمه الثاني العام الماضي، حيث اقترب كثيرًا من زميله رايكونن الأكثر خبرة، إذ أكمل كل منهما الموسم وفي رصيده أربع نقاط، بينما تفوّق الإيطالي بشكل طفيف على بطل العالم لموسم 2007 في التصفيات بنتيجة 9 إلى 8.

وقد قدّم جيوفينازي الأداء الكافي لإقناع فيراري - والتي لها حق اختيار من سيجلس على أحد مقعدي ألفا روميو - بأنّ تواصل معه لموسم ثالث مع الفريق السويسري الزبون، في حين آثرت ترقية ميك شوماخر بطل الفورمولا 2 للقيادة لصالح هاس في 2021.

هذا وصرّح فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه يأمُل بقاء جيوفينازي على منحنى أدائه التصاعدي في 2021 وأن يصبح نوعًا ما قائدًا للفريق.

في حين اعترف الإيطالي بأنّ فيراري قد وضعت له كذلك أهدافًا "واضحة" ضمن موسمه الثالث في الفئة الملكة.

فقال: "الهدف واضح للغاية بالنسبة لفيراري، حيث يرغبون أن أواصل التقدّم كسائق وأحصد النتائج".

وأضاف: "وذلك هدف واضح للغاية كذلك من جانبي، هذا هدفي للموسم المُقبل. وعلى الجانب الآخر، أريد العمل من جديد على نحوٍ جيّد مع الفريق، مثلما عملنا سويًا خلال الموسمين الماضيين، إذ أشعر بأنّني بين عائلتي هنا كون ذلك سيكون موسمي الثالث".

وتابع: "من الرائع العمل سويًا من جديد، ومع كيمي كذلك. حيث أنّه وبهذه الطريقة سيكون من السهل أكثر تحقيق التقدم كسائق".

جديرٌ بالذكر أنّ كلا من رايكونن وجيوفينازي قد عانى من أجل حصد النقاط في 2020 مع سيارة غير تنافسية، إلى جانب افتقار محرك فيراري للأداء.

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وبينما أقرّ جيوفينازي بأنّ تقدمه الشخصي سيرتبط لا محالة بالسيارة التي يقودها، إلّا أنه أشاد بفريقه وقدرته على البقاء متحفّزًا بالرُغم من الافتقار للنتائج.

حيث قال: "آمُل أن تكون لدينا سيارة أفضل ليكون من السهل أكثر التواجد ضمن مراكز النقاط. لكن أعتقد أنّنا في النهاية قمنا بعمل جيّد، ودومًا ما أرى الفريق متحفزًا ويضغطون بقوة، وكان من الرائع رؤية ذلك في هذا الموسم الصعب".