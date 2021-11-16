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جيوفينازي: عندما يتكلمُ المال تصبح الفورمولا واحد "بلا رحمة"

أشار أنطونيو جيوفينازي الذي سيغادر فريق ألفا روميو نهاية الموسم الجاري، إلى أن الفورمولا واحد قادرة على أن تتحول إلى رياضة "بلا رحمة" عندما يتكلم المال.

جيوفينازي: عندما يتكلمُ المال تصبح الفورمولا واحد "بلا رحمة"

خسر الإيطالي مقعده مع الفريق لموسم 2022 المقبل، لصالح الصيني اليافع غوانيو تشو، والذي سيترقى من الفورمولا 2 ليجاور فالتيري بوتاس.

ويُعتقد أن صفقة ضم تشو تسهّلت بسبب الدعم القوي من رعاة صينيين، ما يضمن ميزانية إضافية لفريق ألفا روميو، لا يبدو أن جيوفينازي قادر على مجاراتها.

وبعد مسيرة امتدت ثلاثة مواسم مع الفريق من دون راعٍ قويّ يدعمه مالياً، يشعر الإيطاليّ بالإحباط لوصول مسيرته في سباقات الجائزة الكبرى لنهايتها.

حيث نشر على قنوات التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أنه سيواصل الضغط حتى آخر سباقٍ له، لكنه لا ينفي وجود بعض العوامل التي كانت وراء خروجه.

فقال بعد أن نشر صورة له وهو يجلس على سيارة فيراري كلعبة عندما كان صغيراً: "الفورمولا واحد مليئة بالمشاعر، المواهب، السيارات، المخاطرة، السرعة".

وأكمل: "لكن عندما يتكلم المال، فإن الفورمولا واحد تصبح بلا رحمة".

وتابع: "أنا أثق بالمفاجئات في نتائج غير متوقعة، في تحقيق انتصارات صغيرة بفضل الالتزام والتفاني. إن كانت هذه أول صورة للفورمولا واحد، فإن الأخيرة لم تُلتقط بعد".

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بالمقابل، تكلمت ألفا روميو بصراحة حيال الفرص المالية الهائلة التي تجلبها صفقة مثل ضم تشو، على الفورمولا واحد ككل.

حيث قال فريدريك فاسور مدير الفريق: "الجميع متحمس. ليس فقط من أجل ألفا روميو، بل لجميع العاملين الذين يحاولون تطوير علاقات تجارية مع الصين، وهذه هي أفضل طريقة لذلك".

وتابع: "الأمر يتعلق بالإمكانيات التي ستصبح متاحة. بالنسبة لنا على الصعيد التجاري، إنها فرصة هائلة، وعلينا العمل عليها".

يشار إلى أن الفورمولا واحد أكدت في وقت لاحق بقاء جائزة الصين الكبرى حتى 2025.

وما زال مستقبل جيوفينازي غير واضح، لكنه كسائق ضمن أكاديمية فيراري، قد يبقى بدور السائق الاحتياطي إلى جانب إمكانية مشاركته في سباقات السيارات الرياضية، مع احتمال انضمامه كذلك إلى الفورمولا إي.

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