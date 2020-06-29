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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جيوفينازي: سيكون من "الرائع للغاية" إقامة ثلاثة سباقات فورمولا واحد في إيطاليا

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جيوفينازي: سيكون من "الرائع للغاية" إقامة ثلاثة سباقات فورمولا واحد في إيطاليا
29-06-2020

قال أنطونيو جيوفينازي السائق الإيطالي الوحيد الحالي في الفورمولا واحد أنّه يدعم بشكل كبير مقترح استضافة موطنه لثلاث جوائز كبرى في سبتمبر/أيلول، واصفًا تلك الفكرة "بالرائعة للغاية".

حلبتا موجيللو وإيمولا مرشّحتان لاستضافة قطار الفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا المجدولة حاليًا في 6 سبتمبر/أيلول، حيث صرّح رئيس حلبة إيمولا هذا الأسبوع بدعمه لجولة ثلاثية في إيطاليا.

وتشير المصادر إلى أنّه من المرجّح أكثر الآن أن تحتضن موجيللو سباق فورمولا واحد في 13 سبتمبر/أيلول ستبعه سباق في بورتيماو في البرتغال، لكنّ أيمولا لم تخرج بعد رسميًا من المنافسة، على الرُغم من وجود مشاكل مع تصميم مدخل خط الحظائر على الحلبة.

وقد عززت كلتا الحلبتبن من فرصهما عبر استضافتهما لتجارب الفورمولا واحد هذا الأسبوع، حيث أجرت فيراري تجاربها الخاصة في موجيللو، وألفا تاوري في إيمولا.

وكانت المرّة الأخيرة التي استضافيت فيها إيطاليا سباقَي فورمولا واحد في 2006، العام الأخير لجائزة سان مارينو الكبرى في إيمولا.

"أنا سعيد للغاية بسماع ذلك المقترح، حيث أنّ التسابق ثلاث مرات في إيطاليا في عام واحد لهو أمر لن يحدث مرّة أخرى على الإطلاق" قال جيوفينازي سائق ألفا روميو.

وأضاف: "سأكون أول سائق إيطالي يسابق ثلاث مرات في إيطاليا في عام واحد. سيكون ذلك أمرًا رائعًا للغاية. لا نعلم ما سيحدث بعد، لكنّني داعم كبير لذلك المقترح. من المؤسف أن الوضع لن يكون ذاته مثلما سابقنا العام الماضي، كون الجمهور يصنع الفارق بالنسبة لي، المشجّعين، التيفوزي، وللأسف لن يتواجدوا على الحلبة هذا العام".

وتابع: "لكنني سعيد بالفعل بأنّني قد أسابق في إيطاليا لثلاثة أسابيع متتالية. أنا متحمّس جدًا حيال ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكن كما سبق وقلت، فأنا داعم كبير لهذا الأمر".

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في المقابل اعترف جيوفنيازي أنّه يحبّذ التسابق على الحلبات الثلاث، فقال: "جميعها حلبات رائعة. لدي خبرة كبيرة في مونزا، خضت العديد من السباقات هناك. وكانت أول جائزة كبرى لي في إيطاليا هناك العام الماضي، لذا فإنّها حلبة مميزة بالنسبة لي".

واختتم: "أعتقد بأنّ موجيللو ستكون حلبة لا تُصدق مع سيارة الفورمولا واحد الجديدة، سيكون من المذهل قطع لفة تصفيات واحدة هناك. ولكن كذلك إيمولا، لديها تاريخ كبير، وحلبة سريعة للغاية، وضيّقة كذلك. فقط أرغب التسابق على الحلبات الثلاث جميعها، كونها رائعة ومثيرة".

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