جيوفينازي سيقود سيارة هاس في التجارب الحرة الأولى في جائزتي إيطاليا والولايات المتحدة

سيجلس السائق الاحتياطي لفيراري خلف مقود سيارة هاس "في اف-22" ليخوض الحصة الأولى من التجارب الحرة على حلبتي مونزا والأمريكيتين، إذ سيسلم سائقا الفريق ميك شوماخر وكيفن ماغنوسن مهام القيادة للإيطالي في حصة لكل منهما.

وكان جيوفينازي قد خاض موسمه الأخير في الفورمولا واحد في 2021، قبل أن ينتقل للمنافسة في الفورمولا إي مع فريق دراغون بينسكي ريسينغ، لكنه حافظ على دوره مع فيراري في الفورمولا واحد.

كما أنه قد يكون ضمن المرشحين لشغل مقعد مع هاس في 2023، في ظل غموض مستقبل شوماخر، في الوقت الذي يملك فيه ماغنوسن عقد لعدة مواسم مع الفريق الأمريكي.

وتعقيبًا على مشاركته في التجارب الحرة مع هاس، قال جيوفينازي: "أنا سعيد جدًا بالحصول على تلك الفرصة للقيادة من جديد ضمن حصص الفورمولا واحد الرسمية".

وأضاف: "حيث أنه من المهم إلى جانب واجبات المحاكاة أن تختبر السيارة الحقيقية، إذ لا أطيق الانتظار لوضع بزّتي وخوذتي من جديد. ستكون تلك فرصة للحصول على الثقة مع الجيل الجديد من السيارات، وهي أفضل طريقة للاستعداد إذا ما تم استدعائي كسائق احتياطي".

فيما علّق غونتر شتاينر مدير فريق هاس قائلًا: "نحن سعداء بأن نرحّب بأنطونيو جيوفينازي من جديد في الفريق لحصتين في التجارب الحرة الأولى".

وأضاف: "كانت فيراري حريصة على منح أنطونيو بعض الوقت على مقعد الجيل الحالي من السيارات ضمن نهاية الأسبوع ونحن سعداء بطبيعة الحالي بأن نساعد في ذلك".