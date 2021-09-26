جيوفينازي: خضتُ سباقًا "فوضويًا صامتًا" بعد عطل اللاسلكي في اللفة الأولى

خاض الإيطالي سباقًا سيئًا في روسيا بينما اضطّر للاعتماد على الإشارات اليدوية من مجموعة خط الحظائر، والتي افتقرت حتمًا للتفاصيل الضرورية لإدارة سباقه على نحوٍ جيد.

كما ساهم ذلك الأمر في أن يكون جيوفينازي من بين آخر السائقين الذين يُجرون توقفهم خلال فترة سقوط الأمطار في اللفات الأخيرة، حيث جاء بعده فقط لاندو نوريس وشارل لوكلير.

وبعد تراجعه على شبكة الانطلاق إثر عقوبة تغيير علبة التروس، سار سباق جيوفينازي على نحوٍ أسوأ بعد احتكاكه مع سائق هاس ميك شوماخر، والذي تركه في المركز الـ 19 مع نهاية اللفة الأولى. إذ أنّه أكمل السباق في النهاية بالمركز الـ 16.

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"احتككت بأحد السائقين، لا أعلم من، عند المنعطف الثاني، حيث خسرت بعض المراكز هناك" قال جيوفينازي.

وأضاف: "لم يكن لديّ تواصل عبر اللاسلكي منذ اللفة الأولى، لذلك كان من المستحيل التواصل مع الفريق، وكان ذلك سباقًا صعبًا مع توفير الوقود".

وتابع: "حاولت مشاهدة خط حظائر الفريق على المقطع المستقيم من أجل رؤية ما أحتاج لفعله، ولكن من دون لاسلكي، كان السباق فوضويًا بالنسبة لي. ومن ثمّ كذلك مع الأمطار في النهاية، حيث لم يكن لدي اتصال بالفريق. كان سباقًا صامتًا بالنسبة لي، سباقًا صعبًا منذ اللفة الأولى".

وأكمل: "كان من الصعب التجاوز كذلك، لذلك خسرت الكثير من الوقت. ومن ثم كنت ضمن هواء نظيف، حيث كانت الوتيرة جيدة، لكننا خسرنا الكثير من اللفات".

وبعد تصفيات قوية في زاندفورت ومونزا، كان جيوفينازي بحاجة إلى سباق جيّد في روسيا للحفاظ على آماله المتضائلة في البقاء على مقعد ألفا روميو، لكنّ حادثة التجارب الحرة ومشاكله في السباق لم تكن في صالحه.

إذ وبالحديث عن آمال الإيطالي بالحفاظ على مقعده في الفريق بعد سباق اليوم، قال فريد فاسور مدير الفريق: "لن أقول بأن السباق كان سيئًا للغاية، فقد واجهنا الكثير من المشاكل منذ البداية مع حادثة ميك وعطل اللاسلكي الذي صعب من مهمتنا في التواصل بالطريقة القديمة مع أنطونيو".

وأردف: "كما أنه لا يجب الحكم من خلال حصة واحدة. فالوتيرة كانت جيّدة للغاية خلال الجولات القليلة الماضية، ولا سيّما في زاندفورت ومونزا، وكانت على ما يرام كذلك نهاية هذا الأسبوع خلال تجارب الجمعة".