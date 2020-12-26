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جيوفينازي يرى أنه "تحسّن كثيرًا" خلال موسم 2020

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جيوفينازي يرى أنه "تحسّن كثيرًا" خلال موسم 2020

قال أنطونيو جيوفينازي أنّه تحسّن "كثيرًا" كسائق فورمولا واحد في 2020، حيث ساعده ذلك على تأمين مقعده مع فريقه ألفا روميو.

يُعتبر الإيطاليّ عُضوًا في أكاديميّة فيراري للناشئين، وواجه ضغطًا لتقديم أداء جيّدًا هذا العام في ظلّ إثارة اليافعين الآخرين في البرنامج مثل ميك شوماخر، وكالوم إيلوت، وروبرت شفارتزمان الإعجاب في الفورمولا 2.

واختارت فيراري في النهاية منح جيوفينازي عامًا آخر في ألفا روميو، بينما انضمّ شوماخر إلى هاس.

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وسيكون هذا العام الثالث لجيوفينازي في ألفا روميو، وذلك بعد انضمامه إلى الفريق في 2019.

وبحديثه عن أدائه، شعر جيوفينازي أنّه حقّق تقدّمًا جيّدًا خلال موسمه الثاني بأكمله.

وقال: "تحسّنت كثيرًا على ما أعتقد وأشعر بالمزيد من الراحة في السيارة، ومع الفريق وكلّ شيء".

وأضاف: "هذا أمرٌ يقوله كلّ سائقٍ يافعٍ في مسيرته: تشعر أنّك تكون متوتّرًا أكثر خلال موسمك الأوّل. يكون كلّ شيء جديدًا عليك، أصبحت الآن مرتاحًا أكثر مع كلّ شيء".

وأكمل: "بالطبع هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها وذلك ما أريد فعله كذلك في الموسم المقبل. أريد تحقيق خطوة أخرى وتحسين نفسي أكثر".

ويشعر جيوفينازي أنّ أكبر خطوة حقّقها جاءت عبر تأدياته في السباقات، سواءً على صعيد الانطلاقات، أو الوتيرة العامة.

وعندما سُئل عن الجانب الذي يشعر بأنّه حقّق فيه أكبر خطوة، أجاب: "أعتقد بأنّ هناك الكثير من الجوانب. سأقول بأنّ أغلبها في السباقات، لأنّها كانت من إحدى نقاط ضعفي الوسم الماضي".

وأضاف: "لم أكن رائعًا في اللفّة الافتتاحيّة، لكن كان هذا الموسم جيّدًا من تلك الناحية. وكذلك على صعيد وتيرة السباق، أعتقد بأنّني حقّقت تقدّمًا جيّدًا".

وأكمل: "بالطبع ذلك من خلال المساعدة التي حصلت عليها عبر مشاهدة ما يفعله كيمي (رايكونن)، أعتقد بأنّه أحد الأفضل في ذلك الصعيد. لذا أجل، أعتقد بأنّني سعيدٌ بالتقدّم الذي حقّقته، لكن لا يزال هناك عملٌ للقيام به".

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يُشار إلى أنّ جيوفينازي ورايكونن سجّلا 8 نقاط مناصفة خلال موسم 2020 وهو ما ساعد ألفا روميو على تحقيق المركز الثامن في بطولة الصانعين.

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